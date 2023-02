Borussia Dortmund – FC Chelsea: Kehl mit dringender Warnung – „Müssen höllisch aufpassen“

Am Mittwoch (15. Februar) steht für Borussia Dortmund das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League auf dem Programm. Im Heimspiel gegen den FC Chelsea will der BVB den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale legen.

Auch wenn es bei den Blues derzeit nicht allzu rosig läuft, hat Sebastian Kehl, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, vor dem Duell gegen den Klub aus der englischen Hauptstadt gewarnt.

Borussia Dortmund – FC Chelsea: Kehl warnt vor den Blues

In einer Medienrunde am Montag (13. Februar) hat sich Sebastian Kehl zum kommenden Gegner in der Königsklasse geäußert. „Sie haben im vergangenen Winter und Sommer sehr viel Geld investiert. Sie stehen aktuell auf Platz neun in der Tabelle und demnach noch nicht da, wo sie sich selbst sehen. Das heißt aber nicht, dass sie am Mittwoch eine schlechte Mannschaft auf dem Platz haben werden“, meint Kehl.

Auch wenn die neuen Spieler der Blues sich eventuell noch nicht so recht in die Mannschaft und das Spielsystem von Graham Potter integriert haben sollten, spricht der Sportdirektor trotzdem eine eindringliche Warnung an seine Mannschaft aus. „Die Mannschaft hat eine hohe Qualität, die sie am Mittwoch auch zeigen wird, und da müssen wir höllisch aufpassen“, so der 43-Jährige.

Borussia Dortmund: FC Chelsea: Kehl schätzt Viertelfinal-Chance

Im Anschluss hat Sebastian Kehl auch verraten, wie hoch er die Chance einschätzt, dass sein Team in die nächste Runde einzieht. „Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, liegt bei 50 Prozent. Das haben wir bei der Auslosung gesagt und das würde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt unterschreiben“, stellt der ehemalige Kapitän der Borussia klar.

„Ich möchte Chelsea wirklich nicht unterschätzen. Die Champions-League-Bühne ist auch für Chelsea etwas ganz Besonderes, darauf werden die Jungs heiß sein. Daher werden es ganz enge Partien, in denen wir zwei Top-Leistungen brauchen, um weiterzukommen“, meint Kehl und stellt klar: „Aber wir können das packen“.