Borussia Dortmund: Jetzt also doch! Bosse sind sich über Schritt einig

Zum Beginn der letzten Sommer-Transferperiode galt Julian Brandt noch als ein möglicher Abgangskandidat beim BVB. Am Ende blieb er allerdings bei Borussia Dortmund, was sich als klarer Glücksgriff für die Schwarzgelben herausstellen sollte.

Bereits seit Monaten überzeugt Brandt durch immer wieder gute und konstante Leistungen in der Offensive von Borussia Dortmund. Nun könnte schon bald das eintreffen, was vor rund einem Jahr noch undenkbar schien: Eine Vertragsverlängerung des 26-Jährigen beim BVB.

Borussia Dortmund: Brandt vor Vertragsverlängerung?

Wie der Sportjournalist Patrick Berger im Podcast „Die Dortmund Woche“ von „Sport1“ berichtet, soll der Vorstand des BVB den Vertrag mit Julian Brandt verlängern wollen. Dem Bericht zufolge sollen nicht nur Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic von einer weiteren Zukunft überzeugt sein, sondern auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll sehr viel vom deutschen Offensivspieler halten.

Die Klub-Bosse sollen dem Offensivspieler demnach bereits mitgeteilt haben, dass der BVB mit ihm plant und er nicht auf die Idee kommen soll, den Verein zu verlassen. Beide Parteien sollen demnach sehr entspannt mit der Situation umgehen, dass sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Auch der Spieler soll sich sehr wohl in Dortmund fühlen. Brandt soll nicht den Plan haben, nach England oder Spanien zu wechseln. Die Tendenz ist klar: Eine Vertragsverlängerung im Sommer.

Bereits vor einigen Wochen meinte der Nationalspieler, dass er kein Freund davon sei, Gespräche über eine Vertragsverlängerung während einer laufenden Saison zu führen. Nun hatte er in einer Medienrunde nach dem Auswärtsspiel in Bremen erklärt, dass er „so wenig Nebenkriegsschauplätze wie möglich“ haben und sich lieber auf den Erfolg der Mannschaft konzentrieren wolle. Dies hätte seinen eigenen Aussagen zufolge auch nichts damit zu tun, dass er abwarten und um einen Vertrag pokern möchte, sondern er wolle das Thema in Ruhe angehen.

Borussia Dortmund: Fans wollen Brandt-Verlängerung

Gerade in der letzten Saison schienen viele Fans des BVB die Geduld mit dem Offensivspieler verloren zu haben. Nun hat sich dieses Bild in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch gewandelt. „Wie sich Julian Brandt in anderthalb Jahren von Bankdrücker und gescheitertem Talent zu dem besten BVB-Spieler nach Bellingham, Mentalitätsmonster und in den Augen einiger, Reus-Erben entwickelt hat, ist wirklich Wahnsinn“, schreibt ein Fan auf Twitter.

Der Nationalspieler hätte „es allen Kritikern (mir inklusive!) gezeigt“, schreibt ein weiterer Anhänger der Schwarzgelben und ergänzt: „Spielt die Saison seines Lebens, ist Dortmunds Kreativzentrale, ackert wie ein Pferd und schießt dazu noch Tore. Vertrag verlängern, sofort!“.

Ein weiterer Fan ist ebenfalls derselben Meinung: „Julian Brandt ist DER Unterschiedsspieler des BVB. Verlängert seinen Vertrag sofort“, im Anschluss zollt er Brandt dann noch seinen Respekt: „Ich hab vor einem Jahr noch für seinen Verkauf plädiert und jetzt so ein Leistungssprung. Hätte ich nie gedacht, aber die Qualitäten hatte er schon immer und jetzt ruft er sie konstant und konsequent ab. Respekt“.

Nach den Forderungen der Fans könnte im Sommer nun also die Erlösung kommen, wenn Julian Brandt seinen Vertrag beim BVB verlängern sollte. Dem Bericht von Patrick Berger zufolge ist davon stand jetzt zumindest mal auszugehen.