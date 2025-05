BVB – Wolfsburg: Star-Schock! Schwarz-Gelb droht bitterer Ausfall

Nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg in Hoffenheim (3:2) geht es für Borussia Dortmund im Heimspiel BVB – Wolfsburg darum, einen weiteren großen Schritt in Richtung internationale Plätze zu machen.

Doch vor dem Spiel BVB – Wolfsburg plagen Niko Kovac die nächsten Verletzungssorgen. Denn Stammkeeper Gregor Kobel wird das Spiel gegen die Niedersachsen aller Voraussicht nach verpassen.

BVB – Wolfsburg: Kobel fällt wohl aus

Kobel hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder kleinere Blessuren, derentwegen der Schweizer hin und wieder mal (kurzfristig) ausgefallen war. Ein solches Szenario scheint es auch vor dem Spiel gegen die Wölfe geben.

Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ am Samstagmorgen (3. Mai) berichten, habe der Keeper bei der Abfahrt zum Teamhotel gefehlt. In der Vergangenheit war dies stets ein Indiz für das Fehlen des Akteurs. So droht dem BVB also einmal mehr der Ausfall des Stammkeepers. In der Hinrunde hatte Kobel zwei Spiele aufgrund von Hüftproblemen verpasst.

++ Borussia Dortmund: Kurz vor Wolfsburg-Duell – DFB verkündet Sperre für Profi ++

Abschließende Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben, ob Kobel kurzfristig doch einsatzbereit ist. Die Tendenz soll jedoch zu einem Ausfall gehen. Der 27-Jährige plagte sich in den vergangenen Wochen mit einem Bänderriss herum, lief aber unter Einnahme von Schmerzmitteln dennoch regelmäßig auf.

Meyer wieder gefordert?

Sollte Kobel tatsächlich ausfallen, wird einmal mehr Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen. Der Routinier hat sich in den vergangenen Jahren stets als zuverlässiger Vertreter von Kobel erwiesen. Meyer war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Daher könnte man einen Kobel-Ausfall wegstecken und sich auf Meyer verlassen.

Weitere News:

Und doch hat Kobel in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er ein Spiel zugunsten des BVB entscheiden kann. Immer wieder war er auf dem Posten, wenn es brenzlich wurde. Das müsste Meyer dann im Spiel BVB – Wolfsburg übernehmen.

Update: Laut „Sky“ kann der BVB aufatmen! Die Untersuchungen sollen ergeben haben, dass Kobel fit ist. Der Schweizer wird also wohl doch auflaufen und zwischen den Pfosten stehen können.