Borussia Dortmund: Sebastian Kehl adelt BVB-Star – „Puzzleteil, das uns leider lange gefehlt hat“

Seit dem Jahreswechsel befindet sich Borussia Dortmund in beeindruckender Form. Sechs Spiele, sechs Siege. 17 Tore und sechs Gegentore sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Ein Mann, der für die neu aufgekommene Euphorie in Dortmund steht wie wohl kein anderer, ist Sebastien Haller. Der Stürmer von Borussia Dortmund erhielt nun erneut ein Sonderlob von Sportdirektor Sebastian Kehl.

Borussia Dortmund: Haller das fehlende „Puzzleteil“

In einer Medienrunde am Montag (13. Februar) hat sich Sebastian Kehl die Zeit genommen und über Sebastien Haller gesprochen. „Er ist ein Puzzleteil, das uns leider lange gefehlt hat“, meint der Sportdirektor direkt zu Beginn und unterstreicht damit die Wichtigkeit des Stürmers für das Team des BVB.

„Ein fitter Sebastien Haller bereichert unsere Mannschaft nicht nur durch sein Profil, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Wir haben sehnsüchtig auf ihn gewartet, er hat lange darauf hingearbeitet. Wenn man ihn jetzt auf und außerhalb des Platzes verfolgt, sind wir froh und er auch, dass er wieder zurück ist“, ergänzt er dann.

Borussia Dortmund: Haller vor Champions-League-Comeback

Am Mittwoch (15. Februar) steht Sebastien Haller im Spiel gegen den FC Chelsea vor seinem Comeback in der Champions League. Jener Wettbewerb, in dem der Ivorer im vergangenen Jahr mit seinen zwei Treffern gegen den BVB maßgeblichen Anteil am Ausscheiden seines neuen Klubs hatte. Nun läuft er erstmals im schwarz-gelben Gewand in der Königsklasse auf.

„Die Champions League ist seine Bühne. Ich kann mich noch gut an die Spiele gegen Ajax erinnern, als er uns sehr wehgetan hat. Ich hoffe, dass er am Mittwoch auch wieder eine richtig gute Leistung bringen kann und dass er vor allem auch dauerhaft gesund bleibt“, meint Sebastian Kehl abschließend.