Borussia Dortmund: Stadt hat Public-Viewing-Pläne – DARAUF müssen Fans verzichten

Wenn Borussia Dortmund am 1. Juni um die Krone Europas kämpft, wird in London einiges los sein. Erfahrungsgemäß dürften weitaus mehr schwarz-gelbe Fans anreisen, als es Platz im Stadion gibt. Die Atmosphäre dürfte besonders knistern.

Doch auch daheim in Dortmund werden tausende Anhänger verfolgen, wie sich Borussia Dortmund gegen Real Madrid schlägt. Die Stadt wird an gleich drei Orten ein Public-Viewing veranstalten. Doch auf ein Fest auf dem prominentesten Platz müssen die Fans verzichten.

Borussia Dortmund spielt im Finale

Auch knapp eine Woche nach dem Erreichen des Champions-League-Finals kann es manch ein Fan des BVB noch immer nicht so richtig glauben. Doch nachdem die Mannschaft von Edin Terzic im Viertelfinale erst Atletico Madrid aus dem Weg geräumt hatte, schlug man auch Paris Saint Germain gleich zwei Mal mit 1:0.

Und so führt der Weg ins Wembley-Stadion, wo man bereits 2013 im Finale der Königsklasse stand. Der Gegner von Borussia Dortmund heißt dieses Mal jedoch nicht Bayern München, sondern Real Madrid.

Public-Viewing an drei Orten

Die Unterstützung der Fans ist dem BVB gewiss. In Dortmund wird es gleich an drei unterschiedlichen Orten Public-Viewings geben. Das teilte die Stadt Dortmund jetzt mit. Sowohl auf dem Festplatz Fredenbaum an der Eberstraße, als auch auf dem Hansaplatz in der City und in den Westfalenhallen 3 und 4 steigen die Events.

Das größte wird dabei auf dem Festplatz Fredenbaum stattfinden. Bis zu 20.000 Fans finden hier Platz. Damit jeder gut sehen kann, soll eine 95 Quadratmetergroße Leinwand aufgebaut werden. Es soll „das größte Public Viewing, das Dortmund bisher gesehen hat“, werden.

Borussia Dortmund: Ein Platz fehlt

Aufmerksamen Fans dürfte nicht entgangen sein, dass ein bestimmter Ort in der Auflistung fehlt: der Friedensplatz. Dort fanden in der Vergangenheit eigentlich immer Public Viewings statt, selbst wenn Dortmund „nur“ in einem DFB-Pokal-Finale stand. Auf diesen müssen die Fans dieses Mal allerdings verzichten.

Jedoch ist der Platz anderweitig verplant. Dort findet zeitgleich das „Festival der Dortmunder Bierkultur“ statt. Das lässt sich trotz des Erfolgs von Borussia Dortmund auch nicht mehr verschieben.