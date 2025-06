Borussia Dortmund – Fluminense: FIFA macht wichtige Entscheidung offiziell

Die Klub-WM ist gestartet – und bald geht es auch für den BVB rund. Am Dienstag (18 Uhr) startet Borussia Dortmund gegen Fluminense ins neu aufgelegte FIFA-Turnier. Gegen den brasilianischen Vertreter wird ein Sieg von Schwarzgelb erwartet.

Bevor das Spiel Borussia Dortmund – Fluminense bei der Klub-WM 2025 startet, hat die FIFA nun bereits eine Entscheidung zur Partie getroffen und verkündet. Jetzt ist klar, wer das erste BVB-Spiel des Turniers leiten wird.

Borussia Dortmund – Fluminense: Schiedsrichter von Klub-WM-Auftakt klar

Ilgiz Tantashev ist Schiedsrichter vom ersten Spiel in den USA mit schwarzgelber Beteiligung. Der Usbeke ist 41 Jahre alt, pfeift vor allem in der 1. Liga seines Heimatlandes, war aber auch schon bei Länderspielen, der Asien-Champions-League oder in den Ligen von Japan, Südkorea und Saudi-Arabien eingesetzt. Mit deutschen Vereinen kam er noch nie in Kontakt – und damit auch nicht mit dem BVB.

Eine Premiere also für alle. In der Klub-WM war Tantashev natürlich auch noch nie dabei. Der in Bukhara lebende Unparteiische kann bereits 261 Profi-Spiele vorweisen. Seine Karriere im Profi-Fußball begann 2010 mit einem 1:1 zwischen Xorazm FK und FK Andijon. Es folgten viele Jahre in Usbekistan, bevor er auch auf internationaler Bühne eingesetzt wurde.

Usbeke pfeift BVB-Auftakt

