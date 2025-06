Borussia Dortmund: Irrer Klub-WM-Anblick! Blankes Entsetzen bei den Fans

In wenigen Tagen ist es so weit und die Klub-WM startet in den USA. Borussia Dortmund ist als einer von zwei deutschen Vertretern dabei und will auf sich aufmerksam machen. Dafür gibt es auch ein brandneues Trikot für die Spieler.

Doch das Fan-Echo zeigt einmal mehr: Ausrüster Puma und Borussia Dortmund haben sich offenbar schon wieder vergaloppiert. Denn die Reaktionen zu dem neuen Jersey reichen von schockiert bis angewidert.

Borussia Dortmund bekommt neues Trikot

Hier und da gab es bereits Bilder vom speziellen Klub-WM-Dress, die Plattform „Footy Headlines“ legte nochmal nach. Die Website, die in Trikot-Fragen stets gut informiert ist, präsentiert den Dortmund-Fans nämlich das gesamte Outfit inklusive Hosen und Stutzen. Doch das scheint aus Sicht der Anhänger alles noch schlimmer zu machen.

Das Klub-WM-Trikot kommt im bekannten BVB-Gelb mit schwarzem Kragen daher. So weit, so normal. Heraus sticht es allerdings durch das schwarze kreisförmige Muster auf Schultern und Brust, sowie den schwarzen Pinselstrichen in der unteren Hälfte.

Das Kreismuster findet sich zusätzlich auch auf den Hosen von Borussia Dortmund (hier mehr über den Verein lesen) wieder. Dazu kombiniert Puma schlichte, gelbe Stutzen. Am Dienstag dann (10. Juni) sorgte der BVB für Klarheit und stellte das neue Trikot auch offiziell vor.

Fans sind fassungslos

Ein Gesamtanblick, der die Fans rat- und fassungslos zurücklässt. Die Designs von Puma sorgen seit einigen Jahren für Diskussionen, etwa beim Pokal-Trikot der letzten Saison. Und so sammeln sich auch dieses Mal zahlreiche kritische Kommentare:

„Scheiß auf das Geld, lass einfach in der Gruppenphase rausfliegen, damit wir dieses Stück nicht mehr sehen müssen.“

„Es wird immer schlimmer, warum sieht die Hose auch noch so komisch aus.“

„Wir laufen auf wie die letzten Deppen.“

„Ich glaube, meine Schalke Theorie stimmt, dass die von Puma Schalker sind.“

„Karnevalskostüm. Beschämend.“

„Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer… Puma: Hold my beer.“

„Wir haben wirklich die hässlichsten Trikots im Weltfußball und das jedes Jahr.“



Erstmals tritt Borussia Dortmund im neuen Gewand am 17. Juni an. Dann geht es bei der Klub-WM gegen Fluminense aus Brasilien. Das erste von mindestens drei, vielleicht aber sogar sieben Spielen in diesem Trikot.