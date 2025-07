Schalke-Youngster setzt Ausrufezeichen – werfen die S04-Bosse ihren Plan nun über den Haufen?

Der FC Schalke 04 setzt die Generalprobe in den Sand. Vor knapp 45.000! Zuschauer verliert Schalke mit 2:4 gegen den FC Sevilla. Der spanische Erstligist stellte sich als zwei Nummern zu groß für die Knappen heraus. Miron Muslic verlor also das erste Spiel in seinem neuen Wohnzimmer.

Während viele Schalke-Profis nicht überzeugen konnte, machte ein Youngster auf sich aufmerksam. Gegen starke Spanier war er einer der wenigen, die wirklich dagegen halten konnte. Ändert das die Pläne der S04-Verantwortlichen?

Schalke verliert, Sanchez überzeugt

Die nahe Zukunft für Felipe Sanchez scheint eigentlich entschieden: Kommt einer neuer Abwehrspieler für den linken Part der Dreierkette, wird der junge Argentinier den Verein noch verlassen. In dem Fall solle er bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln, S04 strebt ein Leihgeschäft an.

Im letzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung konnte Sanchez jedoch noch einmal ein Ausrufezeichen setzen. Er rückte für Eigengewächs Mertcan Ayhan, der aufgrund von Belastungssteuerung fehlte, in die Anfangsformation. Und er konnte seine Chance nutzen!

Trotz der vier Gegentore und der enormen Qualität des Gegners zeigte er eine enorm starke Partie. Defensiv war er der beste, überzeugte mit Zweikampfstärke, Stellungsspiel und seinen vertikalen Pässen.

Doch keine Leihe für Sanchez?

Immer wieder grätschte er dazwischen, eroberte den Ball und leistete sich keinen Patzer. Mit dieser Leistung kann er Schalke auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt stellt sich die große Frage: Reagieren die S04-Bosse auf diesen sehr erfrischenden Auftritt? Ändert man nun den Plan und hält Sanchez doch?

Fakt ist: Der junge Argentinier braucht Spielpraxis, um Schalke langfristig zu helfen. 2024 bezahlten die Knappen mehr als eine Million Euro für den Innenverteidiger. Dieses Investment soll sich auszahlen. Dafür bedarf es die richtigen Entscheidungen für seine Entwicklung. Wenn Sanchez so abliefert wie gegen Sevilla, könnte er jedoch mit Sicherheit eine echte Alternative sein.