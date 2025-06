Klub-WM: Messi zwischen Glück und Pech! ER wird zum Helden bei Inter Miami

Riesen-Spektakel zum Auftakt der Klub-WM in Miami. Leider trifft diese Ausgabe zuvorderst nur auf die Eröffnungsshow zu. Pitbull, Vikina und French Montana sorgten für Party-Stimmung im Hard Rock Stadium. Und auf dem Rasen?

Kein Messi-Zauber. Keine Tore. Kein Spektakel zum Start der Klub-WM. Klingt nach einem extrem langweiligen Auftaktspiel. Doch der erste Blick täuscht in diesem Fall. Denn wenn dem Spiel Tore fehlen, kann das zwei Gründe haben: Schwache Offensiven oder starke Torhüter.

Ustari weltklasse bei Klub-WM

Beim gestrigen Eröffnungsspiel der Klub-WM trifft ersteres nur bedingt zu. Sicherlich müssen beide Teams ihre Chancenverwertung hinterfragen. Aber: Zwischen allen vier Pfosten bot sich den Zuschauern eine Glanzleistung. Ohne seinen Schlussmann Oscar Ustari hätte es für Lionel Messi schon früh nichts mehr zu lachen gegeben.

Während der Weltfußballer sowie seine kongenialen Mitspieler Luis Suarez und Sergio Busquets über weite Teile der ersten Hälfte vollkommen blass blieben, konnte Al-Ahly einen Tempo-Angriff nach dem nächsten fahren. Einzig und allein Torwart Ustari verhinderte einen frühen Rückstand. Höhepunkt: Sein parierter Elfmeter von Mahmoud Trezeguet.

Klub-WM wird „etwas Historisches sein“

„Dieses Turnier wird der Beginn von etwas Historischem sein, das unseren Sport zum Besseren verändert“, tönte FIFA-Präsident Gianni Infantino noch vor dem Spiel. Und beinahe hätte er seinen historischen „Ausgerechnet-Moment“ bekommen.

Allerdings vereitelte Al-Ahly-Keeper Mohamed El-Shenawy einen Kunstschuss von Messi spät in der zweiten Hälfte und damit auch den perfekten Klub-WM-Auftakt. Zumindest aus Sicht aller Inter Miami und Lionel Messi Fans. Am Sonntag (15. Juni, 18.00 Uhr deutscher Zeit) starten dann die Bayern gegen Auckland City ins Turnier. Der BVB wird am Dienstag folgen und muss gegen Fluminense Rio de Janeiro bestehen.