Borussia Dortmund: Schlussstrich während Klub-WM – Fans werden es sofort sehen

Die Klub-Weltmeisterschaft in den USA ist im vollen Gange. Neben dem FC Bayern München ist mit Borussia Dortmund auch ein weiterer deutscher Teilnehmer beim neuen FIFA-Turnier dabei.

Und der BVB sorgt bei der Klub-WM auch gleich für ein Kuriosum. Während das Turnier noch laufen wird, wird es bei Borussia Dortmund einen Schlussstrich geben. Das werden alle sofort mitbekommen.

Borussia Dortmund: Wechsel während Klub-WM

In der Gruppenphase trifft Borussia Dortmund auf Fluminense aus Brasilien (17. Juni), Mamelodi Sundowns aus Südafrika (21. Juni) und Ulsan HD aus Südkorea (25. Juni). Eine eigentlich ziemlich einfache Gruppe für den BVB. Das Achtelfinale ist hier schon fast sogar eine Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Für die K.-o.-Phase, die ab dem 28. Juni beginnt, wird es bei den Dortmundern auch einen Wechsel geben – und das mitten im Turnier. Wie der Klub bekanntgab, werden die Profis zu Beginn mit dem langjährigen Partner Evonik als Trikotsponsor auflaufen. Im weiteren Verlauf, um genau zu sein ab dem 1. Juli, werde dann der neue Hauptsponsor Vodafone auf den Jerseys zu sehen sein.

Denn mit dem alten Sponsor Evonik läuft der Vertrag zum Monatsende aus. Ab dem neuen Monat wird dann Vodafone auf dem Trikot zu sehen sein. Das gilt für die K.-o.-Spiele der Dortmunder.

Aber nicht nur der Sponsorenwechsel sorgt bei Borussia Dortmund für Aufregung. Es sind allgemein die Trikots, die die Profis tragen werden. Für die Begegnung gegen Fluminense werden Serhou Guirassy und Co. in einem „besonderen Trikot“ auflaufen.

Das Jersey in den schwarz-gelben Vereinsfarben wurde nach dem Motto „Paint it Dortmund“ designt und ist aus besonderem Material: Sponsor Puma stelle die Shirts aus „nicht mehr benötigtem Polyester“ her, hieß es.

