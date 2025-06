Robert Lewandowski: Knall hat heftige Konsequenzen! Mega-Eskalation ist offiziell

Robert Lewandowski sorgte in der abgelaufenen Saison mit dem FC Barcelona auf dem Platz für viel Furore. Nun hat der ehemalige Dortmund- und Bayern-Star für einen heftigen Knall gesorgt.

Der Star-Stürmer verkündete zuletzt, dass er in der polnischen Nationalmannschaft nicht mehr unter Trainer Michael Probierz auflaufen wird, solange er der Coach bleibt. Nun wird Robert Lewandowski ganz genau hinschauen. Denn die Eskalation hat ihren Höhepunkt endgültig erreicht.

Robert Lewandowski: Mega-Knall ist offiziell!

Hat Robert Lewandowski das erreicht, was er wollte? Der Trainer der polnischen Nationalmannschaft, Michal Probierz, ist nämlich offiziell zurückgetreten. Das teilte der polnische Verband am Donnerstag (12. Juni) mit.

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass in der gegenwärtigen Situation die beste Entscheidung zum Wohle der Nationalmannschaft mein Rücktritt vom Amt des Selektors ist“, wird Probierz in der Mitteilung des Verbandes zitiert. „Die Ausübung dieser Funktion war die Erfüllung meiner beruflichen Träume und die größte Ehre in meinem Leben.“

Auch interessant: FC Bayern München: Sane-Schock! Jetzt droht auch noch ein Klub-WM-Problem

Polen hatte ohne Lewandowski in der Qualifikation für die WM 2026 zuletzt überraschend mit 1:2 gegen Finnland verloren, nach drei Spielen liegt das Team in Gruppe G nur auf Platz drei.

Kehrt Lewandowski in die Nationalmannschaft zurück?

Probierz hatte Ende der vergangenen Woche Robert Lewandowski überraschend darüber informiert, dass Mittelfeldspieler Piotr Zielinski ab sofort der neue Kapitän Polens sei. Der Star vom FC Barcelona sei „überhaupt nicht vorbereitet“ gewesen auf den Anruf, „ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht“, sagte er: „Das Gespräch dauerte ein paar Minuten.“ Probierz habe sein „Vertrauen missbraucht“, klagte der Star des FC Barcelona.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob der Ex-BVB-Star nach der Ankündigung, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen, nun doch einen Rückzieher macht, bleibt abzuwarten. Bislang hat sich der Star-Stürmer nach dem Paukenschlag um Probierz noch nicht zu Wort gemeldet.