Borussia Dortmund: Aufregung um Ex-Trainer Nuri Sahin! Rückkehr-Hammer steht bevor

Nuri Sahin, ehemaliger Spieler und Trainer von Borussia Dortmund, ist seit seinem Aus beim Verein im Januar 2025 aus dem Rampenlicht verschwunden. Der 36-Jährige hat bisher keinen neuen Klub gefunden und hält sich seitdem zurück.

Das könnte sich aber ändern. Der Ex-Coach von Borussia Dortmund hat sich für einen privaten Neustart entschieden. Er zieht mit seiner Familie in die Türkei. Die Rückkehr

Borussia Dortmund prägte Sahins Karriere

Sahin, der seine Profi-Laufbahn in den Niederlanden, England und Spanien fortsetzte, kehrte in späteren Jahren mehrfach zu Borussia Dortmund zurück. Neben Stationen bei Feyenoord, Liverpool und Real Madrid spielte der gebürtige Sauerländer auch in der Türkei. Dort beendete er 2021 seine aktive Karriere, um bei Antalyaspor eine Trainerlaufbahn einzuschlagen.

Als Teamchef führte Sahin Antalyaspor nach einem enttäuschenden Saisonstart noch auf Platz 7 der Süper Lig. Doch seit seinem Abschied bei Borussia Dortmund bleibt die Frage offen, ob er als Trainer in Europa erneut Fuß fassen wird. Aktuell konzentriert sich Sahin offenbar auf sein Privatleben: Er hat in Istanbul mit seiner Familie ein neues Zuhause gefunden.

Neue Spekulationen um Ex-BVB-Trainer

Laut der türkischen Zeitung „Hürriyet“ hat Sahin eine Villa in der noblen Gegend Acarkent erworben. Seine Kinder besuchen eine angesehene Privatschule. Der Umzug des ehemaligen Spielmachers von Borussia Dortmund sorgt dabei für reichlich Gesprächsstoff in der Türkei. Beobachter trauen ihm zu, auch an der Seitenlinie Maßstäbe zu setzen.

Ob Sahin bald bei einem türkischen Top-Klub anheuert oder eine andere Herausforderung sucht, bleibt unklar. Klar ist jedoch, dass der Ex-Coach von Borussia Dortmund nach wie vor als große Hoffnung des türkischen Fußballs gilt. Die Fans dürften gespannt sein, welchen Weg er einschlägt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.