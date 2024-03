Borussia Dortmund heiß auf zwei Stars – wildert der BVB beim CL-Gegner?

Noch ist die Saison nicht ganz vorbei, doch schon jetzt laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Borussia Dortmund sieht sich auf dem Transfermarkt um, schaut, welche Möglichkeiten es gibt. Dabei sollen nun auch zwei Stars von PSV Eindhoven in den Fokus gerückt sein.

Im Achtelfinale der Champions League mussten sie sich Borussia Dortmund noch vor wenigen Wochen geschlagen geben, jetzt sollen Jerdy Schouten und Johan Bakayoko von PSV Eindhoven auf dem Zettel des BVB stehen.

Borussia Dortmund: Schouten und Bakayoko im Visier

Bei Borussia Dortmund stehen im Sommer weitere Veränderungen im Kader an, mit der bisherigen Saison ist man nicht ganz zufrieden. Mögliche Neuzugänge für den Sommer könnten nach Informationen von „Sky“ Schouten und Bakayoko sein.

Schouten ist 27 Jahre alt, wechselte erst im vergangenen Sommer für 12 Millionen Euro von Bologna zu PSV Eindhoven und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Der Niederländer setzte sich beim Tabellenführer der Eredivisie auf Anhieb durch, wurde sofort zum verlängerten Arm von Trainer Peter Bosz.

Der niederländische Nationalspieler ist flexibel einsetzbar. Eigentlich ist er im Defensiven Mittelfeld zuhause, kann aber wie gegen den BVB auch in der Innenverteidigung spielen. Damit würde Dortmund also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn auch in der Innenverteidigung herrscht Nachholbedarf.

Ein Schnäppchen wird der 27-Jährige allerdings nicht: Nach Informationen von Sky soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro liegen. Ohne Verkäufe wäre dies für den BVB mutmaßlich nur schwer zu stemmen.

Bakayoko zu teuer?

Noch deutlich teurer wäre eine Verpflichtung von Johan Bakayoko. Der Flügelstürmer soll rund 50 bis 60 Millionen Euro kosten. Mit seinen 20 Jahren steht er jetzt schon auf der Liste zahlreicher Top-Klubs. Der BVB beobachtet ihn zwar schon länger, allerdings mischen auch Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain mit.

Bakayoko strebt zwar einen Wechsel im Sommer an, dass er zum BVB geht, ist angesichts der hohen Ablöseforderung und der großen Konkurrenz allerdings nur schwer vorstellbar. Zumal der BVB wohl alles versuchen wird, um Jadon Sancho über den Sommer hinaus zuhalten.