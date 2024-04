Borussia Dortmund: Plötzlich brennt der Himmel – BVB-Fans mit irrer Aktion

Borussia Dortmund steuert auf eine Mega-Party zu – und die ersten Vorboten gibt es schon jetzt. Am 2. April wurde das Westfalenstadion 50 Jahre alt. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr) wird das Jubiläum im ganz großen Stil begangen.

Flutlicht-Spiel, großer Rahmen, Sondertrikot – der Samstag wird in Dortmund ganz besonders. Schon am eigentlichen Tag des runden Geburtstags haben Fans von Borussia Dortmund eine irre Aktion gestartet.

Borussia Dortmund: Fan-Feuerwerk zum Westfalenstadion-Geburtstag

Dieser Geburtstag dürfte keinem BVB-Fan entgangen sein. Am Dienstag (2. April) war das Netz voll mit Glückwünschen und Anekdoten zum 50. Geburtstag des Westfalenstadions. Der „Tempel“, wie ihn viele Schwarzgelben liebevoll nennen, feiert Jubiläum. Und weil am Jubeltag selbst kein Spiel stattfindet, haben sich einige Fans etwas Besonders einfallen lassen.

Während die Planungen für eine Mega-Party beim anstehenden Heimspiel gegen Stuttgart auf Hochtouren laufen, gab es am Dienstagabend schon einmal einen Vorgeschmack. Am Abend brannte plötzlich der Himmel über Dortmund. Fans hatten auf eigene Faust ein riesiges Feuerwerk rund um das Westfalenstadion gezündet, das noch in weiter Ferne zu sehen war.

Minutenlang knallte es, hunderte Raketen und Seenotfackeln erhellten den Himmel, alle Dortmunder in der näheren Umgebung dürften am Fenster gestanden und das Spektakel bestaunt haben. Es dürfte nicht die letzte Aktion bis zum heißersehnten Spiel am Samstag bleiben. Schon jetzt wurden Brücken geschmückt, die Ultras rufen die Fans auf, Kleidung mit Bezug zum Westfalenstadion zum Spiel anzuziehen.

Borussia Dortmund steht ein ganz besonderer Tag bevor.