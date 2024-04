Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! BVB lässt die Bombe platzen

Seit Monaten fiebern die Fans von Borussia Dortmund auf diesen Tag hin. Zum 50. Geburtstag des heißgeliebten und legendären Westfalenstadions werden BVB und Fans beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ganz groß auffahren.

Die Fanszene arbeitet an einer Mega-Choreo, Borussia Dortmund selbst hat schon jetzt die Bombe platzen lassen. Die Leaks lagen richtig: Zum Jubiläum wird es ein Sondertrikot geben, dass die Stars am Samstagabend unter Flutlicht tragen werden.

Borussia Dortmund zeigt Westfalenstadion-Sondertrikot

Schon Wochen zuvor hatte ein Schnappschuss für Wirbel gesorgt. Eine Szene aus dem Spiel „EA Sports FC“ (früher FIFA) zeigte Emre Can in einem Trikot, das man so noch nie gesehen hat. Schnell verbreitete sich das Gerücht, dass es ein Sondertrikot anlässlich des Stadion-Jubiläums sei. Und siehe da: Das Gerücht stimmt.

In der Woche vor dem großen Geburtstag wurden Bilder des Jerseys aus einem englischen Geschäft publik, nun lässt der BVB auch selbst die Bombe platzen. Mit einem Video bestätigte er am 2. April, dem Geburtstag des Westfalenstadions, das Sondertrikot beim folgenden Heimspiel.

BVB läuft mit altem Wappen auf

Beim Design scheiden sich einmal mehr die Geister. Was aber alle Fans feiern: Borussia Dortmund hat auf das Trikot das alte Vereinslogo aus der Zeit zum Bau und Fertigstellung des „Tempels“ (1971-1974) genäht – mit drei statt nur einem schwarzen Ring.

Es wird nicht das einzige Highlight zum runden Geburtstag des geliebten Westfalenstadions bleiben. Die Ultras planen wohl eine gigantische Choreo, für deren Produktion – so erzählt man sich in Fankreisen – sogar eine Westfalenhalle angemietet wurde. Mehrere zehntausend Euro werden in das Mega-Projekt zum Geburtstag der zweiten Heimat fließen. Und auch dabei wird es wohl nicht bleiben.