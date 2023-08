Borussia Dortmund: Fans kriegen Angst! Diese Signale sind alarmierend

Zwei Spiele, vier Punkte – das geht schlechter. Doch wer die beiden Auftritte gesehen hat weiß: Bei Borussia Dortmund liegt einiges im Argen. Auch über null Punkte hätte der BVB sich nach den äußerst dürftigen Spielen gegen Köln (1:0) und Bochum (1:1) nicht beschweren dürfen.

Besonders alarmierend: Es sind die alten Probleme, die Borussia Dortmund wieder plagen. Wieder startet die Hinrunde schwach, wieder stolpert man über die „Kleinen“ – und bei weiteren Auftritten wie in Bochum steuert Schwarzgelb wieder geradewegs auf eine Mentalitätsdebatte zu.

Borussia Dortmund: Die alten Probleme drohen

Wie oft hat man dieses Spiel in Dortmund schon durchgespielt? Schwache Hinrunde, unerklärliche Aussetzer gegen kleine Gegner, mangelnde Mentalität – und in der Rückrunde Schadensbegrenzung. Zugegeben: Die Schadensbegrenzung in der letzten Rückrunde war imposant. Doch statt endlich aus den alljährlichen Fehlern zu lernen, schleichen sich beim BVB nun wieder die alten Probleme ein.

Jürgen Klopp war noch Trainer, als der BVB schon die Hinrunde durch unerklärliche Leistungsschwankungen und Punktverluste gegen kleinere Gegner wegschmiss. Damals stand man nach 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz und am Ende im Europacup. Seither wiederholt es sich Jahr für Jahr. Krise in der Hinrunde, regelmäßige Aussetzer, Mentalitätsdebatte – und eine Ehrrettung in der Rückrunde.

Geht das jetzt schon wieder los?

Geht dieses Drama jetzt in seine nächste Runde? Gegen Köln duselte sich Dortmund zum Sieg und auch das 1:1 in Bochum war trotz Leistungssteigerung im zweiten Durchgang schmeichelhaft. Beim BVB funktioniert bislang wenig. Besonders alarmierend: Die Mentalität stimmt nicht. FC und VfL kauften Borussia Dortmund durch Intensität und Zweikampfverhalten den Schneid ab. Auch wenn früh in der Saison noch nicht alles funktioniert – die Grundtugenden müssen da sein.

Die beiden – nennen wir das Kind beim Namen – schlechten Spiele schüren bei den Fans die Angst vor der nächsten Wackel-Hinrunde. Die ersten beiden fest eingeplanten Punkte sind schon mal weg. Viel schlimmer wiegt aber: Die vier geholten Punkte sind mehr als nur schmeichelhaft.