VfL Bochum – Borussia Dortmund: Plötzlich fließen Tränen – dieser Moment berührt alle

Tränen der Freude – noch bevor das Spiel überhaupt angepfiffen ist. Beim Revierduell zwischen VfL Bochum und Borussia Dortmund sorgte eine Rückkehr für einen extrem emotionalen Augenblick.

Nach 847 Tagen voller Schmerzen, Quälerei und Rückschlägen hat Mateu Morey das düsterste Kapitel seiner bisherigen Karriere überstanden. Erstmals seit dem 1. Mai 2021 steht er wieder bei einem Pflichtspiel im Kader von Borussia Dortmund. Nicht nur für den Spanier ein magischer Augenblick.

Borussia Dortmund: Mateu Morey ist zurück

Über zwei Jahre ist er schon her, trotzdem ist der Horror-Moment jedem Borussen bis heute präsent. Das Pokal-Halbfinale 2021 war beim Stand von 5:0 längst entschieden, als ein markerschütternder Schrei durch das leere BVB-Stadion hallte. Mateu Morey, dessen Karriere schon von einigen schweren Verletzungen geplagt war, hatte es erwischt. Schlimm erwischt.

Das Knie war nahezu komplett zerstört, zwei Operationen nötig, es wiederherzustellen. Nach einer ewig langen Reha war das Comeback bei der U23 im August 2022 sollte ein Startschuss sein. Zwei Wochen später folgte die nächste Hiobsbotschaft. Das andere Knie, an dem er sich vor seiner BVB-Zeit bereits schwer verletzt hatte, machte wieder Probleme. Nächste Operation, wieder ein Jahr Kampf in der Reha.

Morey-Comeback berührt alle

Viele Fans verloren den Glauben daran, Mateu Morey überhaupt noch einmal Fußballspielen zu sehen – geschweige denn in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Doch der BVB stützte ihn, half ihm ein weiteres Mal auf die Beine. Nun folgte der magische Moment. Morey rückte in Bochum für den verletzten Julian Ryerson in den Kader. Im Stadion wurde er mit Sprechchören empfangen, im Netz flossen gar Tränen.

Als der BVB die Mannschaftsaufstellung verkündete, schaute kaum einer auf die Startelf – alle feierten, dass die Nummer 2 zurück auf der Bank ist. Nun hofft ganz Dortmund, dass Morey von weiteren Rückschlägen verschont bleibt und endlich wieder glücklich Fußballspielen darf.