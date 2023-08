Borussia Dortmund: Was wird aus dieser Baustelle? Stille macht Fans Sorge

Borussia Dortmund läuft die Zeit davon! In diesem Sommer wurden mit Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer lediglich drei Spieler verpflichtet. Um weitere Neuzugänge zu holen, muss Sportdirektor Sebastian Kehl sich beeilen. Denn die Wechselperiode endet am 1. September um 18 Uhr.

Vor allem auf einer Position braucht Borussia Dortmund Verstärkung. Allerdings passiert derzeit auf der Problem-Baustelle gar nichts. Keine Gerüchte, keine Namen. Kommt überhaupt noch jemand? Das ist die große Sorge der BVB-Fans.

Borussia Dortmund: Was wird aus dieser Baustelle?

Der Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund ist gelungen. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic den 1. FC Köln. Wenige Minuten vor Abpfiff gab es plötzlich Hektik auf der Trainerbank. Denn in der 83. Minute signalisierte Julian Ryerson, dass er nicht mehr weitermachen kann.

Marius Wolf wurde bereits für Ramy Bensebaini eingewechselt. Doch einen weiteren Außenverteidiger hatte Terzic nicht mehr auf der Bank. Deshalb musste Thorgan Hazard auf der Position die letzten Minuten der Partie spielen. Der Belgier spielt im Mittelfeld, soll den Klub noch in diesem Sommer verlassen.

Diese Situation zeigte deutlich, dass die Schwarzgelben derzeit ein großes Problem in der Defensive haben. Mit Bensebaini und Ryerson gibt es lediglich zwei etatmäßige Außenverteidiger. Zwar können Wolf und Emre Can auf der Position aushelfen, allerdings sind sie keine wirklichen Spezialisten. Dann gibt es noch Thomas Meunier und Mateu Morey. Meunier ist derzeit verletzt und gilt als Verkaufskandidat. Morey war in den vergangenen beiden Jahren so oft verletzt, dass ihm ein Durchbruch mittlerweile nicht mehr zugetraut wird.

Keine Gerüchte, keine Namen

Die Problem-Position bereitet Sportdirektor Sebastian Kehl große Sorgen. Gesucht wird nämlich ein Außenverteidiger mit genügend Qualität, der zudem für Borussia Dortmund bezahlbar wäre. Gerüchte über einen neuen Spieler gibt es kaum welche.

Bei den BVB-Fans bricht schon leichte Panik aus, weil das Sommer-Transferfenster am 1. September um 18 Uhr schließt. Kehl muss sich also beeilen, um einen neuen Außenverteidiger noch zu finden.