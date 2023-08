Borussia Dortmund: Überraschende Wende? Diese Überlegung reißt neue Baustelle auf

Es hatte sich angedeutet und es dürfte noch eine bittere Saison für Salih Özcan werden. Am 1. Spieltag gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln (1:0) saß der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Vor allem gegen die beiden Neuzugänge Marcel Sabitzer und Felix Nmecha hat Özcan keine Chance.

Ergreift er deshalb doch noch die Flucht? Der Profi von Borussia Dortmund deutete vor Saisonbeginn an, den Verein nicht zu verlassen. Doch jetzt gibt es einen Interessenten für Özcan. Mit einem Wechsel könnte er eine neue Baustelle im Team von Cheftrainer Edin Terzic aufreißen.

Borussia Dortmund: Überraschende Wende?

Seit der vergangenen Saison ist Salih Özcan bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Die erste Spielzeit bei den Schwarzgelben lief für den 25-Jährigen durchwachsen. Unter BVB-Coach Edin Terzic war der türkische Nationalspieler nur Nebendarsteller. Özcan selbst aber zeigte sich durch den harten Konkurrenzkampf im Mittelfeld kämpferisch.

„Bei so einem Verein ist es nie einfach. Man muss zu jedem Zeitpunkt seine Leistung abrufen, um zu spielen. Das ist auch in diesem Jahr so“, sagte er vor Saisonstart noch zu den „Ruhr Nachrichten“. Kapitän Emre Can ist als Sechser gesetzt. Dann hat der BVB ihm mit den beiden Neuzugängen Sabitzer und Nmecha zwei Konkurrenten vor die Nase gesetzt.

Özcan droht, wie schon zum Auftakt gegen Köln, in dieser Saison nur noch ein Platz auf der Bank. Flüchtet er also doch noch in diesem Sommer? Wie jetzt nämlich der türkische Sender „Sportcell“ berichtet, erwägt Galatasaray Istanbul eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers.

Neue Baustelle beim BVB droht

Neben dem Profi von Borussia Dortmund will der türkische Traditionsverein auch noch Emirhan Ilkhan vom FC Turin als Kandidat für die Mittelfeld-Position. Doch noch gab es keinen konkreten Vorstoß des amtierenden SüperLig-Meisters.

So reizvoll ein Engagement für Özcan bei Gala auch sein mag, so dürfte es zu bezweifeln sein, dass die BVB-Verantwortlichen ihn gehen lassen werden. Özcan ist die einzige erfahrene Alternative zu Can auf der Sechserposition. Bei einem Abgang müsste kurz vor dem Ende des Transferfensters ein Ersatz her.

Allerdings ist Özcan auch nicht abkömmlich. Sollte der Preis stimmen, könnten die Dortmunder ihn tatsächlich noch ziehen lassen. Es müsste schnell gehen, damit bis zum 1. September um 18 Uhr, wenn die Wechselperiode endet, auch ein neuer Sechser verpflichtet werden kann.