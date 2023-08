BVB-Flop kehrt nach irrer Reise zurück – kommt seine Karriere nun wieder in Schwung?

Er kam im Alter von 23 Jahren zu Borussia Dortmund und sollte über Jahre hinweg ein Kern der Mannschaft werden. Doch stattdessen hatte Maximilian Philipp immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und entwickelte sich so zum Flop – er traf in 51 Spielen lediglich elf Mal und verließ den BVB nach nur zwei Jahren schon wieder.

Nun kehrt Philipp zu seinem Ausbildungsverein zurück. Beim SC Freiburg hofft er, seiner Karriere wieder Anschwung zu geben und wieder in Fahrt zu kommen. Die letzten Jahre waren für den Ex-Akteur von Borussia Dortmund eher weniger erfolgreich.

Borussia Dortmund: Phillipp kehrt nach Freiburg zurück

Beim BVB konnte er nie den gewünschten Schritt gehen, den man sich bei seiner Verpflichtung erhoffte. Statt eine feste Größe in der Offensive des BVB zu werden, blieb er nur zwei Jahre, ehe es weiter zu Dynamo Moskau ging. Über Wolfsburg und einer Leihe zu Werder Bremen geht es für Philipp nun zurück in den Breisgau.

„Als wir mit Milli zusammensaßen, spürten wir die gegenseitige Wertschätzung sofort wieder. Er ist ein toller Mensch und ein sehr ehrgeiziger Sportler. Seine Kreativität, sein technisches Vermögen und sein Abschlussverhalten werden uns sicherlich gut tun“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. „Vor uns liegt wieder eine sehr anspruchsvolle Saison. Sportliche Qualität und ein großer Teamgedanke sind bei uns die Basis, um erfolgreich sein zu können. Wir freuen uns sehr – the boy is back in town.“

++ Borussia Dortmund baff: Klub verkündet Mega-Deal ++

Philipp stand zwischen 2013 und 2017 88-mal für Freiburg auf dem Feld. 18 Tore und 23 Vorlagen brachten ihn damals auf den Radar von Borussia Dortmund, es folgte der Transfer für 20 Millionen Euro. Bis heute ist der Rechtsfuß der drittteuerste Verkauf des Sport-Clubs.

Schwierige Jahre beim VfL

Als Philipp 2020 in die Bundesliga zurückkehrte, wollte er sich in Deutschland noch einmal beweisen. Der VfL Wolfsburg verpflichtete ihn zunächst per Leihe, um ihn im Jahr darauf fest zu verpflichten. Doch ähnlich wie beim BVB schaffte er auch bei den Wölfen nicht den erhofften Durchbruch. In den vergangenen zwei Saisons kam der Offensiv-Akteur jeweils auf lediglich einen Saisontreffer.

Weitere News:

Das soll sich nun in gewohnter Umgebung wieder ändern. Beim SC Freiburg möchte er wieder richtig in Fahrt kommen und dem Team von Christian Streich weiterhelfen – in der Bundesliga und in der Europa League. Gelingt ihm das, könnte die Zeit beim SCF auch über die Leihe hinaus weitergehen.