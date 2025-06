Hurricane-Urgestein verrät irren Spartrick – doch es gibt einen Haken

Das Hurricane-Festival in Scheeßel gehört zu den größten Musikfestivals Deutschlands. Seit den 1970er-Jahren pilgern Tausende dorthin und einer ist fast jedes Jahr dabei: Rolf. Der gebürtige Scheeßeler lebt heute in Bremen, doch für das Hurricane kehrt er stets in seine Heimat zurück.

Rolf liebt das Festival. Trotz steigender Preise will er es nicht missen und hat seinen ganz eigenen Weg gefunden, sich das Ticket zu finanzieren. Doch das nicht ganz ohne Haken.

Hurricane-Urgestein spart bares Geld

Wir kennen das alle: Man steht auf einem Konzert und irgendwann fällt der Blick auf einen herrenlosen Pfandbecher auf dem Boden. Ohne groß zu überlegen, hebt man ihn auf, trägt ihn mit zur Theke und kassiert ein paar zusätzliche Euro – ein kleiner, halbwegs legaler Nebenverdienst. Und dann gibt es Festivalbesucher Rolf, der nicht nebenbei sammelt, sondern mit System.

Am Anreisetag des Hurricane steht er ruhig vor dem Festival-Shop. In der Hand: Ein Müllbeutel. Dankend nimmt er leere Dosen und Flaschen entgegen. Viele geben sie ihm freiwillig, um sie nicht selbst schleppen zu müssen. An Rolfs Fahrrad hängt bereits ein gut gefüllter Sack. „Mir reicht das, wenn ich meine 200 Euro wieder reinkriege“, sagt er unserem Partner-Portal „Moin.“ Nur am ersten Tag sammelt er, um sich sein Ticket zu finanzieren. Den Rest des Wochenendes genießt er das Festival.

Doch das sorgt nicht bei jedem für Freude.

Hurricane-Urgestein kassiert Ärger

Doch die Sache kommt nicht bei jedem gut an. Denn: Pfandsammeln ist auf dem Festivalgelände offiziell verboten. Dennoch wird es meist geduldet, solange keine Konflikte entstehen. Auch Rolf musste im letzten Jahr eine Kontrolle über sich ergehen lassen. Mitarbeiter des Festivals wurden auf seine strategische Sammel-Aktion aufmerksam.

Übrigens: Neben Nina Chuba, 01099 und Apache 207 sind auch Green Day, Rise Against und Biffy Clyro im Line-up des diesjährigen Hurricane zu finden.