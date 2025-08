Andrea Berg wird deutlich – „Lasst mich doch alle in Ruhe“

Andrea Berg ist in der Schlagerwelt eine absolute Ikone. Über die Jahre hat die beliebte Sängerin nicht nur unzählige Nummer-eins-Hits gelandet, sondern auch ein ausverkauftes Konzert nach dem anderen gespielt.

Auf der großen Bühne ist Andrea Berg immer bestens gelaunt und gibt diese positiven Gefühle gerne an ihre Fans weiter. Doch hinter den Kulissen macht sich auch die Schlagersängerin Gedanken über Kritik an ihrer Person.

Andrea Berg über kritische Kommentare

Die gebürtige Krefelderin steht bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit und musste sich in der Vergangenheit schon einige negativen Kommentare anhören. Oft werden vor allem ihre knappen Bühnenoutfits von Menschen kritisiert. Doch das scheint Andrea Berg nicht weiter zu tangieren.

„Wenn ich auf der Bühne bin, will ich sexy sein, ich will glitzern. Die Menschen kommen von so weit her zum Konzert, die geben so viel Geld für die Tickets aus, sie bereiten sich so lange darauf vor, freuen sich – dann denke ich einfach, dann haben sie es auch verdient, dass ich nicht mit einer Jeans und einem T-Shirt auf die Bühne komme“, sagt sie im Show-Magazin „Prominent“ des Senders Vox.

Andrea Berg wird deutlich

Weiter noch: „Inzwischen scheiße ich auf das Gezeter und Gelaber, weil irgendjemand hat immer was zu erzählen und zu quaken. Insofern denke ich: ‚Ach, lasst mich doch alle in Ruhe, mir geht es gut.'“ Die Schlagersängerin hat sich in diesem Punkt bekannte Weltstars als Vorbild ausgesucht.

„Ich gucke mir halt Madonna an, gucke mir Cher an. Also wenn ich mir Cher angucke, dann habe ich noch 20 Jahre. Ist doch gut, oder? Im Moment fühle ich mich in der besten Form meines Lebens“, verrät Andrea Berg. So schnell wird die Schlagersängerin also nicht von der Bildfläche verschwinden – auch, wenn sie 2026 ihren 60. Geburtstag feiert.