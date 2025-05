Borussia Dortmund: Klub-Legende platzt wegen Fans der Kragen – er fordert heftige Konsequenzen

Im Rennen um die Champions League Plätze dürften für Borussia Dortmund die Fans noch eine tragende Rolle spielen. In den letzten drei Bundesliga-Spielen ist der BVB zum Siegen verdammt. Zwei davon finden im Westfalenstadion statt – eine großer schwarzgelber Vorteil.

Immerhin holte Borussia Dortmund zu Hause 12 Punkte mehr als auf fremdem Platz. In diesen Optimismus grätscht nun eine Vereins-Legende rein, kritisiert Dortmunder Fans und ihr Verhalten im Stadion heftig. Eine Kritik, die gerade beim BVB in den vergangenen Jahren immer wieder aufkommt.

Grund dafür: Ein Phänomen, das aktuell nicht nur in Dortmund immer häufiger zu beobachten ist: „Stadionflüchter“ – Stadionbesucher, die bereits vor Abpfiff des Spiels ohne triftigen Grund das Stadion verlassen. Kevin Großkreutz zeigt in seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“ dafür gar kein Verständnis: „Ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ich gucke das Spiel doch bis zum Ende!“

Der ehemalige BVB-Verteidiger tobt, hat aber auch schon eine mögliche Konsequenz parat: „Eigentlich musst du da auch die Dauerkarte entziehen.“ Ausnahme würde der Ur-Borusse machen, wenn tatsächlich ein Notfall oder anderer triftiger Grund besteht. Der Vorschlag dürfte trotzdem die BVB-Fans spalten.

Gerade der Erfolg in den vergangenen Jahr(-zehnten) lockte immer mehr Event-Fans ins Westfalenstadion. Ihnen gegenüber steht der Großteil an BVB-Fans, die regelmäßig für erstklassige Stimmung und echten Heimvorteil sorgen. Hier dürfte Großkreutz‘ Vorschlag durchaus auf Zustimmung treffen.

„Macht doch nichts mehr aus!“

Kein Spielstand würde das frühzeitige Verlassen entschuldigen. so der Weltmeister: „Auch nicht, wenn wir 4:0 führen oder 0:4 zurückliegen. Damit ich eine halbe Stunde eher zuhause bin? Ohne Witz, das macht doch nichts mehr aus!“ Auch wenn es ihn als Spieler nie beeinflusst hat, nervt es Großkreutz als Fan extrem, wenn immer mehr Leute vorzeitig aus dem Stadions strömen.

Auslöser für die gesamte Diskussion war das Europa-League-Spiel zwischen Manchester United und Olympique Lyon (5:4). Beim Stand von (2:4) verließen zahlreiche United-Anhänger das Old Trafford und verpassten das wohl zweitgrößte Comeback der Vereinsgeschichte. Großkreutz kommentiert trocken: „Selbst Schuld.“