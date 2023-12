Borussia Dortmund tut es schon wieder – Fans sitzen auf heißen Kohlen

Sportlich brennt bei Borussia Dortmund der Baum. Sieben Punkte Rückstand auf die Champions League-Plätze, Aus im DFB-Pokal und alles in allem eine enttäuschende Hinrunde. Sowohl Trainer Edin Terzic als auch Sportdirektor Sebastian Kehl wackeln gehörig, eine vorzeitige Trennung im Winter weiterhin nicht ausgeschlossen.

Ganz anders sieht es hingegen beim Merchandising aus. Dort hat man neue Höchstwerte liefern können. Borussia Dortmund registriert wachsende Nachfrage und steigende Beträge – wichtige Neuigkeiten in der nicht ganz einfachen Lage des Pottklubs.

Borussia Dortmund: Starke Umsätze im Merchandising

Im ersten Quartal 2023/24 hat sich der Umsatz von 8,1 auf etwa 15,5 Millionen Euro fast verdoppelt. Das soll vor allem an den über 90.00ß verkauften Sondertrikots und der hohen Ticket-Nachfrage liegen. Das Westfalenstadion ist regelmäßig ausverkauft, der BVB kann sich auf die Fans verlassen. Das ist ein enorm wichtiges Zeichen für die Vereinsverantwortlichen um Merchandising-Boss Carsten Cramer.

„Das Wachstum in allen Bereichen freut uns natürlich enorm, das Interesse an Borussia Dortmund ist groß und wir merken, dass es gerade noch größer wird“ so Cramer. „Wir legen den Fokus stets auf Produkte, die bei unseren Fans gut angekommen. Gemeinsam gelingt es uns, die Nachfrage zu steigern“, fügte er hinzu.

In den vergangenen Jahren war der BVB stets für den engen Austausch zu seinen Fans bekannt. Das hat sich auch 2023 nicht geändert. In einer PR-Umfrage, an der alle Bundesligistin teilgenommen haben, bekam Schwarz-Gelb die besten Noten – ein großes Lob für die Arbeit von Cramer und Co.

Nächstes Sondertrikot in der Pipeline

Um auch im neuen Jahr da anknüpfen zu können, wo der BVB 2023 aufgehört hat, planen die Klub-Bosse ein weiteres Sonder-Trikot für die Fans. Laut den „Ruhr Nachrichten“ sollen die Planungen für das nächste Jersey weit vorangeschritten sein. Jedoch werden sich die BVB-Anhänger noch etwas gedulden müssen.

Denn das Trikot soll wohl erst im Februar erscheinen. Wie genau das Dress aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Dass es jedoch erneut ein Verkaufsschlager unter den Borussen-Anhängern wird, dürfte hingegen jetzt schon klar sein.