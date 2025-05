Neueröffnung in Bochum – wer gern bei Lieferando bestellt, schaut jetzt genau hin

Es ist eine Hammer-Nachricht für Lieferando-Fans: Ein preisgekrönter Laden expandiert nach Bochum. DARAUF können Feinschmecker sich jetzt freuen.

In Dortmund ist das beliebte Restaurant schon längst etabliert, nun kommt es auch nach Bochum, wie die „WAZ“ berichtet. Damit handelt es sich schon um das sechste Geschäft der Kette.

Kulinarische Neueröffnung in Bochum

Seit dem 23. April gibt es ein neues Restaurant in der Kohlestraße 5 in Bochum. Bei „Tasty Burger“ gibt es – wie der Name schon sagt – leckere Burger, doch auch andere Speisen werden hier zubereitet. 2024 wurde „Tasty Burger“ bei den Lieferando Awards als bestes Restaurant in Dortmund ausgezeichnet. Auch vorher belegte der Laden regelmäßig einen Platz unter den Top zehn.

Auch interessant: Bochum: Gefeierter Imbiss nach drei Monaten schon wieder dicht – der Grund ist bitter

„Wir liefern schon lange nach Bochum und haben hier viele Stammkunden, die regelmäßig bei uns bestellen. Jetzt können wir ihre Bestellungen schneller zubereiten“, freut Betreiber Ziaddo Ziaee sich gegenüber der „WAZ“. Die Expansion sei schon lange überfällig.

Das sind die Meinungen der Kunden

Schon kurz nach der Eröffnung bekam „Tasty Burger“ über 50 Bewertungen mit einem vielversprechenden Schnitt von 4,8 Sternen bei Lieferando. „Der beste Burger aus Bochum, den ich je gegessen habe“, lobt ein Kunde. Der Schwerpunkt des Restaurants soll weiterhin klar auf dem Lieferservice liegen. Zwar können Kunden ihre Bestellung auch vor Ort an den Stehtischen genießen, doch die schlichte Einrichtung ist klar auf den Lieferservice ausgelegt, der anscheinend großen Anklang bei den Bochumern findet.

Mehr News:

Bei „Tasty Burger“ gibt es ein vielfältiges Burgersortiment – darunter klassische Fleischburger (die alle halal zubereitet werden) oder auch vegetarische Alternativen. Was es sonst noch in dem Restaurant in Bochum gibt, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.