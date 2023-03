Borussia Dortmund: Terzic atmet auf – ER ist zurück im Training

Am Freitag (03. März) steht für Borussia Dortmund das wichtige Heimspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. Im heimischen Signal-Iduna-Park will der BVB dann mit dem zehnten Sieg in Serie die punktgleichen Bayern weiter unter Druck setzen und sich einen Vorsprung auf den Tabellenvierten aus Leipzig herausspielen.

Trainer Edin Terzic kann vor dem Spiel aufatmen und auf einen Leistungsträger der letzten Wochen setzen. Julian Ryerson ist zurück im Teamtraining von Borussia Dortmund und eine Option für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig.

Borussia Dortmund: Ryerson zurück im Training

Das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am letzten Samstag (25. Februar) hatte Julian Ryerson wegen einer Augenverletzung verpasst. Nun ist der Norweger zurück im Teamtraining des BVB. Auf dem Twitter-Account der Borussen posteten die Schwarzgelben am Dienstag Bilder der Trainingseinheit, auf welchen auch der Neuzugang zu sehen ist.

In der von den „Ruhr Nachrichten“ organisierten Liveshow „19:09 der schwarzgelbe Talk“ verriet der Norweger auf Nachfrage, dass er am Freitag gegen die Leipziger wieder einsatzbereit sein würde. Ob er allerdings schon von Beginn an eine Option sein wird, wird sich zeigen.

Borussia Dortmund: Ryerson als Sinnbild für BVB-Erfolg

Julian Ryerson steht beim BVB seit seiner Ankunft sinnbildlich für den Erfolg der Borussen. Der 25-Jähriger bringt eine Kämpfermentalität ins Team der Schwarzgelben, die ihnen vorher jahrelang abgegangen ist. In seinen bisherigen fünf Spielen in der Bundesliga hat es der Winter-Neuzugang so zum Beispiel geschafft, der laufstärkste Spieler in der Mannschaft von Edin Terzic zu werden. Mit durchschnittlich 11,72 gelaufenen Kilometern pro Spiel übertrifft er den zweitplatzierten Jude Bellingham (10,50 km/Spiel) deutlich.

Doch nicht nur durch seine kämpferische und unermüdliche Art auf dem Spielfeld hilft Ryerson der Mannschaft. „Er tut uns auch als Persönlichkeit gut“ meint beispielsweise Mitspieler Marius Wolf in derselben Talkshow über seinen neuen Teamkollegen. Ein Einsatz gegen Leipzig könnte also wichtig werden für die Mannen von Edin Terzic.