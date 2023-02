Borussia Dortmund: Nicht Reus oder Hummels – mit IHM will der BVB nun doch verlängern

In naher Zukunft laufen bei Borussia Dortmund einige Verträge aus. Die prominentesten Namen dürften dabei wohl Kapitän Marco Reus und Vize-Kapitän Mats Hummels sein, deren Arbeitspapiere am Saisonende auslaufen.

Demzufolge hat Sportdirektor Sebastian Kehl alle Hände voll zu tun. Trotzdem genießen nicht nur die beiden arrivierten Spieler hohe Priorität in der Frage nach einer Vertragsverlängerung, sondern auch der wiedererstarkte Julian Brandt.

Borussia Dortmund will mit Julian Brandt verlängern

Wie die „Sport Bild“ berichtet, sollen sich die Verantwortlichen des BVB dazu entschieden haben den Vertrag mit Leistungsträger Julian Brandt nun doch verlängern zu wollen. Nachdem der Offensivspieler in den vergangenen Jahren immer wieder als Streichkandidat und „Transfer-Flop“ abgestempelt wurde, hat der 26-Jährige in dieser Saison eine Leistungsexplosion hingelegt. In allen vier Bundesligaspielen im Februar konnte Brandt ein Tor erzielen und steht nun schon bei neun Toren und fünf Vorlagen in der gesamten Saison.

Dem Bericht zufolge sollen sich die Verantwortlichen des BVB nun dazu entschieden haben, den 2024 auslaufenden Vertrag mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern zu wollen. Eine schnelle Einigung soll allerdings nicht in Sicht sein. Warum dies so ist, hat der Spieler selbst bereits begründet.

Borussia Dortmund: Was will Brandt?

Bereits während des Trainingslagers des BVB in Marbella hat sich Julian Brandt in einem Interview mit „Sport1“ zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert. „Ich hatte nie einen Karriereplan. Bei mir ist alles offen. Ich fühle mich hier wohl, wer weiß aber, wohin der Wind einen weht. Wenn hier alles top läuft, wir uns in den Armen liegen und ich verlängere, dann wäre ich glücklich“.

Auch in einer Medienrunde hat sich der 26-Jährige Anfang des Jahres zu einer Ausdehnung des Kontraktes geäußert. „Ich bin extrem entspannt. Ich bin kein Freund davon, dass während der Saison zu lösen. Ich habe mich immer wohlgefühlt im Verein, auch als ich eine beschissene Saison hatte. Deswegen kann ich mir prinzipiell alles vorstellen und es wird offene Gespräche geben“, so der Offensivspieler. Demzufolge ist klar, weshalb eine schnelle Entscheidung nicht bevorsteht: Brandt will die Frage nach seiner Zukunft nicht während der laufenden Spielzeit klären. Eine Einigung kann demnach ohnehin erst nach Saisonende getroffen werden.