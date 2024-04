Borussia Dortmund: Bittere Transfer-Absage! PSG spuckt BVB in die Suppe

Transferschlappe für Borussia Dortmund! Der BVB muss seine Hoffnung auf ein französisches Talent wohl vorerst begraben. Die Dortmunder handelten sich von dem 17-jährigen Mittelfeldspieler eine Absage ein.

Senny Mayulu, der aktuell in der Jugend von Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain spielt, wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Das Ausnahmetalent entschied sich stattdessen für einen Profivertrag beim französischen Hauptstadtklub.

Borussia Dortmund verliert Duell mit PSG

Schon länger soll Borussia Dortmund das französische Talent auf dem Zettel haben. Im September traf der BVB sogar in der UEFA Youth League direkt auf Mayulu. Berichten zufolge bot Dortmund dem 17-Jährigen sogar einen unterschriftsreifen Vertrag an.

Mayulu gilt als Ausnahmetalent. In dieser Saison kam er sogar schon für die Profis von Paris Saint-Germain zum Einsatz. Anfang Januar feierte er sein Debüt im Coupe de France. Zuletzt stand er in der Liga viermal auf dem Platz, durfte sogar von Beginn an ran.

Mayulu unterschreibt bei PSG

Bislang war seine Zukunft noch offen, nun soll Mayulu sich entschieden haben – allerdings gegen Borussia Dortmund. Nach Informationen der französischen „L’Equipe“ will der offensive Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain bleiben und dort seinen ersten Profi-Vertrag unterschreiben. Sein aktuelles Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen.

Am 1. Mai trifft Borussia Dortmund im Halbfinale in der Champions League auf Paris Saint-Germain. Gut möglich, dass Mayulu dann sogar bei PSG im Kader oder sogar auf dem Platz steht. Auf dem Transfermarkt gibt es das Duell zwischen PSG und dem BVB schon länger. Zuletzt haben Dan-Axel Zagadou (24/Stuttgart), Soumaila Coulibaly (20/Leihe nach Antwerpen) Thomas Meunier (32) und Abdoulaye Kamara den Weg von Paris nach Dortmund gefunden.