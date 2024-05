Borussia Dortmund feiert magische CL-Nacht – BVB-Fans haben jetzt eine klare Forderung

Borussia Dortmund gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) und macht somit einen großen Schritt in Richtung Champions League-Finale. 90 Minuten trennen den BVB vom Endspiel in London.

Das Rückspiel in Paris (Dienstag, 7. Mai, 21 Uhr) wird zweifelsohne das wichtigste Spiel des Jahres. Erstmal seit elf Jahren hat Borussia Dortmund die Chance, in das Finale der Königsklasse einzuziehen. Jetzt haben die BVB-Fans eine klare Forderung an Trainer Edin Terzix und Co.

Borussia Dortmund: Paris verlegt Liga-Spiel vor dem Rückspiel

Terzic und sein Team sind bereit für das Spiel des Jahres! Das hat man im Hinspiel gesehen und nach dem Spiel gemerkt. Doch PSG könnte – trotz 0:1-Niederlage in Dortmund – im Rückspiel im Vorteil sein. Denn der französische Meister hat von der Liga Hilfe bei dem Spielplan bekommen.

Die Partie zwischen PSG und OGC Nizza wurde aufgrund des Halbfinal-Rückspiels extra verlegt, damit das Pariser Starensemble mehr Regenerationszeit vor der entscheidenden Partie bekommt.

Der BVB entschied sich gegen eine Verlegung der Bundesliga-Partie gegen Augsburg (Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr). Auch, weil das Team im Rhythmus bleiben soll. Doch mit Blick auf das spielfreie Wochenende des Gegners wollen die BVB-Fans jetzt einen ähnlichen Trick von ihrem Verein sehen.

BVB gegen Augsburg mit der „B-Elf“?

Aufgrund der großen Chance, die der BVB nach dem Hinspiel-Sieg hat, fordern die Borussen-Anhänger nun, dass Terzic nur die „B-Elf“, also die Ersatz- und Reservespieler auflaufen lässt. Schließlich hat man durch den Sieg und dem fünften Platz die Champions League-Teilnahme im nächsten Jahr fix gemacht. Daher geht es in der Bundesliga nicht mehr um allzu viel.

Weitere News:

„Gegen Augsburg jetzt groß rotieren und die Stammspieler für das Rückspiel schonen. In der Bundesliga geht es um nichts mehr“, so ein BVB-Fan auf „X“. „Einfach die Bank spielen lassen, die Punkte gegen Augsburg kann man notfalls abschenken. Voller Fokus auf Paris“, macht ein anderer deutlich.