Borussia Dortmund: Guirassy-Alarm! Top-Klub geht in die Offensive

Ganze 33 Pflichtspieltreffer in 44 Einsätzen, dazu neun weitere Torvorlagen. Borussia Dortmund hat mit Serhou Guirassy endlich wieder einen echten Top-Torjäger in den eigenen Reihen. Der Guineer hält die Champions-League-Hoffnungen des BVB quasi im Alleingang am Leben.

Angesichts dessen ist es wenig verwunderlich, dass auch der ein oder andere europäische Top-Klub auf den 29-Jährigen aufmerksam wird. Nun sorgt das Interesse eines echten Giganten für Aufsehen. Muss sich Borussia Dortmund warm anziehen?

Borussia Dortmund: Guirassy Wunschkandidat in Paris

Nach dem Abgang von Superstar Kylian Mbappe ist Paris Saint-Germain in dieser Spielzeit kaum wiederzuerkennen. Die Mannschaft von Luis Enrique hat gegen Inter Mailand die große Chance, den lang ersehnten Champions-League-Titel endlich in die französische Hauptstadt zu holen. Doch das tut der Gier von PSG nach mehr offenbar keinen Abbruch.

Denn wie die „Bild“ berichtet, soll sich Paris derzeit intensiv um eine Verpflichtung von Serhou Guirassy bemühen. Demnach sei der BVB-Stürmer sogar der große Wunschkandidat von Trainer Enrique, der den Dortmunder am liebsten schon im Sommer an die Seine holen würde. Mit Goncalo Ramos und Leihrückkehrer Randal Kolo Muani fehlt PSG derzeit wohl noch der große Goalgetter. Enrique sieht diesen offenbar in Guirassy.

BVB am längeren Hebel

Die Transferverhandlungen dürften sich in dieser Causa jedoch schwierig gestalten. Nicht nur, weil der Spieler selbst dem Vernehmen nach in Dortmund bleiben will, sondern auch, weil Guirassys spezielle Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro nicht für PSG gilt. Der BVB sitzt in den Verhandlungen mit den Pariser Verantwortlichen also am längeren Hebel.

Sollte Borussia Dortmund allerdings entgegen der jüngsten Leistungen letztendlich doch die Qualifikation für die Champions League verpassen, könnte diese Thematik noch einmal neu aufgerollt werden. Schließlich dürfte sich ein Spieler von Guirassys Klasse wohl kaum mit einer Saison in der Europa League zufriedengeben.