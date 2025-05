Beim BVB blieb es ihm verwehrt – Ex-Trainer steht vor dem Meisterwunder

2017 holte der BVB Peter Bosz von Ajax Amsterdam. Der Niederländer kam mit der Vision nach Dortmund, Schwarz-Gelb wieder an die Spitze zu führen und die Meisterschaft zurück in den Pott zu holen. Doch nach nur fünf Monaten endete das Kapitel BVB für Bosz wieder.

Mittlerweile ist er zurück in seiner Heimat. Dort trainiert er seit knapp zwei Jahren sehr erfolgreich die PSV Eindhoven. In diesem Jahr könnte dem Ex-BVB-Coach eine echte Sensation gelingen. Damit konnte niemand mehr rechnen.

Ex-BVB-Coach vor Meister-Wahnsinn

Noch vor wenigen Wochen schien es, als wäre die Meisterschaft in den Niederlanden bereits entschieden. Ajax Amsterdam hatte noch am 29. Spieltag satte neun Punkte Vorsprung auf Eindhoven. Doch wer dachte, dass es das damit gewesen ist, hat sich mächtig getäuscht.

Denn nur vier Wochen später ist der Vorsprung komplett geschmolzen. Und noch mehr: Ajax ist die Tabellenführung einen Spieltag vor Schluss komplett los. Das Drama in den Niederlanden nimmt seinen Lauf. Plötzlich sieht alles nach der zweiten Meisterschaft in Folge für Eindhoven und Bosz aus.

Während die PSV ihre Hausaufgaben gegen Heracles Almelo locker mit 4:1 erledigt, erlebte Konkurrent Ajax den ganz späten Schock. Der FC Groningen glich in der neunten Minute der Nachspielzeit aus und schubste den Titel-Favoriten von dem Platz an der Sonne.

Meister-Showdown am letzten Spieltag

Eindhoven steht nun einen Punkt vor Ajax und muss am letzten Spieltag auswärts bei Sparta Rotterdam ran, während Amsterdam in der heimischen Johan Cruijff Arena Twente Enschede empfangen wird. Ein ähnliches Drama wie am vorletzten Spieltag dürfte wohl vorprogrammiert sein.

Für Bosz wäre es nicht nur eine irre Aufholjagd zum Titel, sondern auch die zweite Meisterschaft in Folge. Im vergangenen Jahr gewann die PSV mit dem Ex-BVB-Coach das Double. Der Pokal wird es in diesem Jahr nicht, dafür aber wohl eine irre Meisterschaft, die man sowohl in Eindhoven als auch in Amsterdam so schnell nicht vergessen wird.