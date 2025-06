Borussia Dortmund: Bald-BVB-Star mit Knall-Ansage! Was macht Kovac?

Wenn Borussia Dortmund in der Vergangenheit auf einer Position gar keine Sorgen hatten, dann war es das Tor. Gregor Kobel präsentiert sich seit jeher als verlässliche Nummer 1. Dahinter, behaupten nicht wenige BVB-Fans, hat man mit Alexander Meyer die beste Nummer 2.

Doch der schwarz-gelbe Torwartmix könnte ab Sommer hochexplosiv werden. Diant Ramaj kehrt zurück zu Borussia Dortmund – und stellt hohe Ansprüche! Wie BVB-Trainer Niko Kovac auf diese Aussagen wohl reagiert?

Ramaj startet bei Borussia Dortmund

Im Winter hatte der BVB mit seiner Verpflichtung für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Die Borussia präsentierte Ramaj als Neuverpflichtung von Ajax Amsterdam. Gleichzeitig machte der Verein aber klar: Der 23-Jährige ist ein Versprechen an die Zukunft – etwa, wenn Gregor Kobel eines Tages den Verein verlassen sollte.

Weil das im Winter aber kein Thema war, ging es für Ramaj gleich weiter nach Kopenhagen. Dort erlebte ein erfolgreiches Halbjahr, entwickelte sich zum Publikumsliebling und gewann das Double aus Meisterschaft und Pokal. Jetzt steht die Rückkehr zu Borussia Dortmund an – und Ramaj pokert hoch.

Kein Bock auf Bank

Denn Kobel ist immer noch da – und wird allem Anschein nach auch nicht wechseln. Die Hierarchie im Kasten wäre demnach klar. Doch Ramaj meldet sich jetzt mit einer Knall-Ansage in der „Sport Bild“. Er habe die Zeit in Kopenhagen sehr genossen. „Und für mich steht fest: Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!“, sagt er deutlich.

Er unterstreicht: „Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um mich dort hinten anzustellen, keine Chance habe, hinter Gregor Kobel zu spielen, ist für mich klar. Ich muss spielen.“

Borussia Dortmund: Kovac gefordert

Damit ist Trainer Niko Kovac gefordert, der sich schon mal überlegen sollte, wie er die Situation moderieren will. Eine mögliche Alternative, falls man Ramaj keine Spielzeit garantieren kann: Eine erneute Leihe, um dann ein Jahr später zu gucken, wie die Situation ist.

Dass Borussia Dortmund jedenfalls einen Keeper mit massigem Selbstvertrauen in der Pipeline hat, steht fest. „Ich habe gesagt, dass ich der beste Torwart der jungen Generation bin. Und ich denke, das habe ich in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt“, so Ramaj. Daher auch sein Anspruch, spielen zu wollen.