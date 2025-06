Borussia Dortmund: Schock um BVB-Star! War’s das mit der Klub-WM für ihn?

Bei Borussia Dortmund hat die Vorbereitung auf die bald anstehende Klub-Weltmeisterschaft begonnen, allerdings befinden sich einige Profis derzeit auf Länderspielreise mit ihren Nationalmannschaften.

Und dort kommt es für einen Spieler von Borussia Dortmund knüppeldick. Er hat sich verletzt, steht nicht mehr im Kader des Nationalteams. Droht er jetzt sogar, die Klub-WM mit dem BVB zu verpassen?

Borussia Dortmund: Verletzungsschock um BVB-Star

Das kann kein Team oder Spieler vor der Klub-Weltmeisterschaft gebrauchen! Salih Özcan von Borussia Dortmund hat sich verletzt, wie der türkische Fußballverband (TFF) mitteilte. Der Mittelfeldspieler zog sich ausgerechnet im Training eine Verletzung am Knie zu.

Die Folge: Özcan wurde aus dem Kader für die beiden Länderspiele der Türkei gegen die USA (7. Juni) und Mexiko (11. Juni) gestrichen, wird somit Nationaltrainer Vincenzo Montella nicht zur Verfügung stehen.

Der türkische Verband machte keine weiteren Angaben zur Verletzung von Özcan. Derzeit ist auch noch nicht klar, wie schwer er sich verletzt hat und wie oder ob er lange ausfallen wird.

Klub-WM aus für Özcan?

Spätestens in den kommenden Tagen dürfte sich auch diese Frage dann klären. Dann wird sich zeigen, ob Özcan mit Borussia Dortmund die Reise in die USA zur Klub-Weltmeisterschaft antreten wird oder aufgrund einer möglichen Verletzung nicht zum Kader gehören wird.

Außerdem hätte eine schwerwiegende Verletzung auch Auswirkungen auf seine Zukunft. Es ist davon auszugehen, dass der 27-Jährige den BVB in diesem Sommer verlassen wird. Bei den Schwarzgelben gibt es keine Perspektive für ihn unter Cheftrainer Niko Kovac.

Immer wieder wurde Özcan in den vergangenen Wochen mit Besiktas und Galatasaray Istanbul oder mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Vor allem für den Bundesliga-Aufsteiger wäre ein Özcan-Zugang ein Hammer-Transfer. Er spielte jahrelang für die Kölner, ehe 2022 der Wechsel nach Dortmund erfolgte. Kommt es also zur spektakulären Rückkehr?