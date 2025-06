Borussia Dortmund gelingt offenbar Juwel-Hammer! Jubel beim BVB

Der Kampf um die besten Talente der Welt wird immer schwerer. Einst war Borussia Dortmund ein der, wenn nicht sogar die große Anlaufstelle für junge Spieler in Europa, die ihren Durchbruch schaffen wollten. Spieler wie Mario Götze, Robert Lewandowski, Jadon Sancho oder Erling Haaland dienten als Beispiel.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht und so muss sich Borussia Dortmund immer wieder gegen zahlreiche andere Vereine durchsetzen. Und das ist nun bei einem großen Talent offenbar ein weiteres Mal geglückt!

Borussia Dortmund bindet US-Juwel

Schon zu Beginn der Vorbereitung auf die Klub-WM war der Name von Mathis Albert in aller Munde. Der 16-Jährige durfte am Training der Profis teilnehmen und wird aller Voraussicht nach auch im Flieger sitzen, wenn der BVB in die USA reist, um dort um Ruhm und vor allem Geld zu spielen.

Für Albert ein besonderer Moment. Denn das Juwel kommt aus Amerika. Für ihn ist die Klub-WM so gesehen ein Heimspiel. Auch unterstreicht diese Entscheidung, was für ein großes Talent Borussia Dortmund in Albert sieht.

Und das will man keinesfalls verlieren. Deshalb hat der BVB offenbar heimlich, still und leise den Vertrag mit ihm verlängert! Das berichtet die „Bild“. Wie lang das neue Arbeitspapier gilt, ist nicht klar. Der Bericht spricht von einer langfristigen Verlängerung. Laut FIFA-Statuten dürfen Spieler unter 18 maximal drei Jahre gebunden werden.

Riesige Konkurrenz ausgestochen

Und die Verlängerung war wohl beileibe kein Selbstläufer. Zahlreiche Top-Klubs wie Manchester City, FC Barcelona oder Bayern München sollen in den letzten Monaten bei Albers vorstellig geworden sein. Doch dieser sagte allen ab und bekannte sich zum BVB! Ein großer Erfolg für Borussia Dortmund. Wohl auch, weil Lars Ricken und Sebastian Kehl den Deal in Chef-Hand nahmen.

Albert wechselte vergangenen Sommer in die Jugend der Schwarz-Gelben. Auch wenn er noch in der U17 oder gar U16 spielen könnte, kam er schon in der U19 von Mike Tullberg zum Einsatz. Seine Zahlen gegen teils drei Jahre ältere Spieler: zehn Tore und sechs Vorlagen.

Damit unterstrich er, warum er als eines der größten Talente im 2009er-Jahrgang zählt. Seine Entwicklung geht in den kommenden Jahren bei Borussia Dortmund weiter. Die Hoffnungen im Verein sind groß, dass er eines Tages den Sprung bei den Profis schafft.