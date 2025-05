Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB verkündet ersten Sommer-Deal

Borussia Dortmund hat die erste Transfer-Entscheidung für die kommende Saison getroffen. Der BVB hat einen Deal, der sich in den vergangenen Tagen und Wochen schon angebahnt hat, offiziell verkündet.

Er ist er wenige Monate da und doch hat er sich schon in das Herz der Fans gespielt: Daniel Svensson ist bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen, hat sich einen Stammplatz erarbeitet. Nun steht fest: Der Schwede wird über den Sommer hinaus in Deutschland bleiben.

Borussia Dortmund verkündet Svensson-Deal

Im Winter kannte noch kein jemand seinen Namen, sein Leihwechsel kam aus dem Nichts. Doch der Plan mit dem schwedischen Youngster ist voll aufgegangen. Jetzt hat der BVB verkündet, dass Svensson fest verpflichtet worden ist. Der Verteidiger hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

„Daniel hat unsere Erwartungen vom ersten Tag an voll erfüllt. Er ist schnell angekommen und hat unsere Mannschaft mit seinen Leistungen direkt bereichert. Seine Intensität und Flexibilität passen sehr gut zu unserem Spiel und geben uns viele Optionen. Obendrein ist Daniel auch noch ein guter Typ und ein vorbildlicher Profi. Für uns war es deshalb logisch, dass wir ihn nun fest an Borussia Dortmund binden“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl zum Svensson-Deal.

„Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und konnte mich schnell in die Mannschaft integrieren. Ich freue mich sehr, dass ich auch künftig weiter für Borussia Dortmund spielen werde. Es ist ein großer Verein, mit großartigen Fans. Mein Ziel ist es, dass wir hier gemeinsam Erfolge feiern können. Dafür werde ich jeden Tag hart arbeiten“, so der schwedische Nationalspieler.

Svensson wird zum Schnäppchen

Der BVB hat im Winter sein gesamte Scouting- und Verhandlungsgeschick bewiesen. Denn der BVB muss „nur“ fünfeinhalb Millionen Euro an den FC Nordsjaelland überweisen. Laut „Sky“ sollen da noch mögliche anderthalb Millionen Euro als mögliche Boni hinzukommen. Ein starker Deal für den Bundesligisten!

Weitere News:

Die Fans des BVB können sich also auch in Zukunft über die leidenschaftliche Art des Schwedens freuen. Er avancierte in den letzten Wochen zum Erfolgsgaranten für Schwarz-Gelb. Nun folgte mit der Festverpflichtung die Belohnung für seine Leistungen.