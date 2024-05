Borussia Dortmund: Kurz nach Sieg gegen PSG – jetzt ist es offiziell

Der BVB musste zittern, doch am Ende konnte gejubelt werden: Das Halbfinal-Hinspiel gewinnt Borussia Dortmund knapp mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain.

Nicht nur konnte sich Borussia Dortmund deshalb eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche verschaffen, es gibt auch noch gute Nachrichten für die Bundesliga.

Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell

Für Borussia Dortmund rückt die Sensation immer näher! Dank eines Treffers von Niclas Füllkrug gewinnt der BVB mit 1:0 gegen Favorit PSG. Neben einem Quäntchen Glück war es auch noch die geschlossene Mannschaftsleistung, die dafür sorgte, dass die Schwarzgelben als Sieger vom Platz gehen.

Auch interessant: Füllkrug lässt Borussia Dortmund gegen PSG beben – doch ER ist der gefeierte Held

Und es gibt auch noch gute News. Unmittelbar nach dem Erfolg gegen PSG steht es fest: Die Bundesliga erhält einen zusätzlichen Champions-League-Platz. Bedeutet auch, dass der BVB in der kommenden Saison definitiv in der Königsklasse spielen wird, selbst wenn die Mannschaft von Trainer Edin Terzic „nur“ Tabellenfünfter in der Liga wird.

Unabhängig vom weiteren Abschneiden der Halbfinalisten Bayern, Dortmund und Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen können England und Frankreich Deutschland nicht mehr vom UEFA-Ranking verdrängen. Italien hatte sich das erste Extra-Ticket bereits gesichert.

BVB kann für weiteren Hammer sorgen

Neben Borussia Dortmund, Meister Bayer Leverkusen und FC Bayern sind es auch noch der VfB Stuttgart und RB Leipzig, die in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen werden. Keiner der fünf Klubs kann von einem der ersten fünf Bundesliga-Plätze verdrängt werden.

Dabei könnte der BVB sogar für einen weiteren Hammer sorgen: Sollten die Schwarzgelben den Henkelpott holen und Fünfter werden, kann sich auch der aktuelle Tabellensechste der Bundesliga Eintracht Frankfurt Hoffnungen auf eine Teilnahme in der Königsklasse machen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für den BVB ist es übrigens das neunte Mal in Serie, dass die Teilnahme an der Champions League gelingt. Vielleicht sogar dann als Titelträger? Dafür müsste aber erstmal PSG im Rückspiel ausgeschaltet und der Finalgegner FC Bayern oder Real Madrid besiegt werden.