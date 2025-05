Jana Ina Zarrella offen: Bei diesem Thema ist Giovanni ganz genau

Sie sind DAS Powerpaar der deutschen Medien-Szene: Jana Ina und Giovanni Zarrella. Bereits seit 2005 sind die beiden verheiratet, genießen ein absolutes Bilderbuch-Leben. Und doch: Die Zarrellas sind viel beschäftigt, um da genug Zeit füreinander zu haben, braucht es Regeln und einen gut geführten Terminkalender, wie Jana Ina beim Videodreh für den Energie-Riesen E.ON berichtet.

„Es gibt bestimmte Tage im Jahr, die für uns heilig sind. Alle Geburtstage, oder wenn der Sohn Fußballspiele hat, die Tochter eine Meisterschaft im Cheerleading. Diese Tage sind geblockt. Für uns ist die Familie die oberste Priorität“, sagt Jana Ina deutlich.

Jana Ina verrät: Beim Thema Sparen ist Giovanni weit vorne

Dazu gehören dann aber auch Themen, die auch für jede andere Familie alltäglich sind. Finanzen beispielsweise. Das macht sich vor allem beim Thema Energiesparen bemerkbar. „Wir ergänzen uns sehr, sehr gut“, so Jana Ina, „er achtet auf die Finanzen, er achtet darauf, dass die günstigsten Tarife da sind, dass mein Auto flexibel lädt.“ Das seien Kleinigkeiten, die jedoch viel ausmachen.

Die Zarrellas lassen sich aber auch gerne mal beim Nachbarn inspirieren, wenn es um Neuanschaffungen für das gemeinsame Haus geht. Denn jetzt soll eine Solaranlage installiert werden.

„Wir haben das beim Nachbarn gesehen“

„Wir haben das beim Nachbarn gesehen und gesagt: ‚Sieht gut aus!‘ Beim Gassigehen habe ich mir dann ein paar Infos geholt. Wenn ich durch die Solaranlage mein Auto zu Hause aufladen kann, ist das großartig“, so die 48-Jährige. Sie findet: „Man spart Strom und hilft der Umwelt. Darum geht es: Jeder sollte seinen Teil beitragen!“

Na, dann sind wir mal gespannt, wann das Haus der Zarrellas komplett von Sonnenenergie betrieben wird. Vielleicht berichtet Giovanni dann ja auch schon in der nächsten Ausgabe seiner ZDF-Show davon. Die wird bereits am 19. August in Dortmund aufgezeichnet. Im Mittelpunkt der Sendung: Schlager-Legende Howard Carpendale.