Dortmund – Kiel: Vor Saison-Finale – DFB gibt wichtige Entscheidung bekannt

Für Borussia Dortmund könnte sich die Saison beim Heimspiel gegen Holstein Kiel doch noch zum Guten wenden. Die Champions-League-Qualifikation hat man gegen den sicheren Absteiger aus dem hohen Norden in der eigenen Hand. Doch vor Übermut sei dringlichst gewarnt.

Im Hinspiel sorgten die Störche für eine faustdicke Überraschung, indem sie die Borussia mit einem deutlichen 4:2 wieder zurück nach Dortmund schickten. Ein Tiefpunkt in der damaligen schwarzgelben Krise. Daraus hat sich Borussia Dortmund aber befreit. Und so spielt man am Samstag (17. Mai, 15.30 Uhr) um die Champions League und blickt daher ganz genau auf die Schiedsrichter-Ansetzung des DFB.

Dortmund – Kiel: Er pfeift das Saison-Finale

Bei der Partei Dortmund – Kiel wird Harm Osmers zum 19. Mal in seiner Schiedsrichter-Karriere den BVB pfeifen. Der erfahrene FIFA-Schiedsrichter kommt insgesamt bereits auf 123 Bundesliga-Einsätze. Genau der Richtige also für so ein bedeutungsvolles Spiel.

Dabei blicken die Dortmunder durchaus positiv auf die Partien unter Osmers zurück. Zehn Siege und jeweils vier Unentschieden und Niederlagen stehen unter dem 40-Jährigen zu Buche. Allerdings dürfte besonders das letzte Spiel bei den BVB-Fans noch böse Erinnerungen wecken. Das „kleine Revierderby“ ging bei Absteiger Bochum im Februar mit 0:2 verloren. Das sollte sich beim Heimspiel gegen Kiel nicht wiederholen.

Da zählt nur ein Sieg. Am besten sogar mit zwei Toren Vorsprung, um das faktische Erreichen der Champions League klarzumachen, ohne nach Freiburg schauen zu müssen. Dort spielen die Breisgauer gegen die Eintracht aus Frankfurt – das direkte Duell also der beiden BVB-Konkurrenten.

Starke BVB-Wochen vor dem Abschluss

Bei guter eigener Leistung können sich die Dortmunder auf das eigene Spiel konzentrieren. Ein Verdienst der starken letzten Wochen der Borussia. Ob die am Samstag im Westfalenstadion unter der Leistung von Harm Osmers ihren krönenden Abschluss finden, bleibt abzuwarten.

Unterstützt wird der gebürtige Bremer beim Spiel Dortmund – Kiel von den beiden Linienrichtern Dominik Schaal und Guido Kleve. Als vierter Offizieller wird Robin Braun fungieren. Im Kölner-Keller sitzt VAR Patrick Hanslbauer mit Assistent Markus Häcker.