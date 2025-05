„Frühstücksfernsehen“-Moderator geht an die Öffentlichkeit – „Nach 20 Jahren ist Schluss“

Es ist das Ende einer Ära für Matthias Killing! Der „Frühstücksfernsehen“-Star wendet sich nun im Netz an seine Fans und macht es nun öffentlich.

Der 45-Jährige, den seine Fans als gut gelaunten Moderator und Entertainer kennen, hat sich dazu entschlossen, bei einem Format aufzuhören.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator: „Nach 20 Jahren ist Schluss“

Doch wer jetzt denkt, Matthias Killing kehrt dem Morgenmagazin „Frühstücksfernsehen“ den Rücken, der irrt. Dort ist er seit 2009 ein Teil der Sat.1-Truppe. Der Moderator verrät auf Instagram nun, von was genau er sich verabschiedet.

„Nach 20 Jahren ist Schluss. Danke mein lieber Hamburger Rothenbaum, danke mein lieber ‚Centre Court der Welt‘. Nach 20 Jahren werde ich dieses Jahr nicht mehr als Stadionsprecher beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum sprechen.“ Warum er aufhört? Das verrät Killing natürlich auch:

„Weil ich dieses Jahr und hoffentlich auch in den nächsten Jahren immer die Eishockey WM im Mai für ProSieben moderieren darf. Und da habe ich viel Bock drauf. Eine Tür geht zu, die andere auf!“

Leicht fällt dem „Frühstücksfernsehen“-Star diese Entscheidung wahrlich nicht, wie er zugeben muss. „Dieser Abschied fällt mir nicht leicht, das war kein normaler Job, das war mehr.“

„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing vertröstet Fans

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber noch für Tennis-Fans, die zugleich Matthias Killing als Stadionsprecher mochten. So verrät er: „Die gute News: beim Damenturnier im Juli schlage ich wieder auf. Dann heißt es wieder: ‘Hier ist der Centre Court der Welt.‘” Seinen Nachfolgern für die Herren wünscht er aber nur das Beste.

Und wer Matthias Killing als jungen Mann vor 20 Jahren im Stadion sehen will, der kann das auf Instagram tun. Dort hat er neben seinen Abschiedsworten auch ein Foto von damals und heute gepostet.

Seine Fans trösten sich damit allerdings nicht über die News hinweg. So lauten einigen Kommentare: „Danke mein Freund, für die schönen Begegnungen und Momente all die Jahre!!! Ihr wart die beste und geilste Sprecherkabine, die es gibt of the World!! Auf bald mein Freund“, „WIR das Team der Versprecherkabine! Es wird mir sehr fehlen!!!! Danke dir für die Zeit!“ oder „Das geht doch nicht. Rothenbaum ohne dich.“