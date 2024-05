PSG – Borussia Dortmund: Fans fassungslos! Ex-BVB-Star Dembele brennen die Sicherungen durch

Es ist vollbracht, die Sensation ist perfekt: Borussia Dortmund steht nach dem Halbfinal-Erfolg gegen PSG im Champions-League-Finale! In zwei Partien setzte sich der BVB zweimal gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 durch und steht zum ersten Mal seit 2013 im Endspiel der Königsklasse.

Während Borussia Dortmund jubelt, herrscht bei PSG Ernüchterung. Wieder einmal scheiterten die Pariser kurz vor dem Finale. Besonders bitter ist es für zwei Ex-BVB-Stars: Achraf Hakimi und Ousmane Dembele. Beim Franzosen brannten im Spiel gegen den ehemaligen Verein kurzzeitig die Sicherungen durch.

PSG – Borussia Dortmund: Dembélé brennen die Sicherungen durch

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Borussia Dortmund hat es tatsächlich geschafft und steht nach einer irren Leistung im Finale der Champions League. Mats Hummels sorgte im Rückspiel für den einzigen Treffer des Abends, aber auch sonst zeigte der BVB gegen PSG zeigte eine solide Leistung, hatte aber auch ordentlich Alu-Glück. Gleich sechsmal knallte die Kugel entweder an den Pfosten oder an die Latte.

Das wird der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic herzlich egal sein. Am 1. Juni kämpfen Mats Hummels und Co. in Wembley um den Henkelpott. Der Gegner wird entweder Real Madrid oder wie 2013 schon der FC Bayern München heißen. Im Rückspiel am Mittwoch (8. Mai) wird es sich dann zeigen.

Während die BVB-Fans über den Finaleinzug jubelten, gab es eine Szene im Spiel, die sie richtig toben ließ. In der 75. Minute machte sich bei PSG ordentlich Frust breit. Vor allem bei Ousmane Dembele, der gegen seinen Ex-Klub erfolglos blieb und anschließend für wütende Dortmunder sorgte. An der Seitenlinie grätschte er Nico Schlotterbeck übereifrig um, sah dafür die Gelbe Karte.

Fans fassungslos

Aber das war noch nicht alles. Nur wenige Minuten später war es der nächste Ex-Profi von Borussia Dortmund, der vom Platz hätte fliegen können. Erneut war es an der Seitenlinie, erneut war Schlotterbeck das Opfer. Der BVB-Star gewinnt den Ball, grätscht und rutscht aber ins Aus, sitzt dann kurz auf dem Ball. Dabei wird er von PSG-Star Achraf Hakimi, der schnell weitermachen will, umgestoßen. Für die Aktion sah der Marokkaner die Gelbe Karte.

Über die Aktionen der beiden Ex-BVB-Stars schüttelten die Dortmunder Anhänger nur den Kopf. „Hakimi und Dembele sind so unglaublich. Wie kann man so ekelhaft sein?“, „Was machen Hakimi und Dembele da? Das muss echt nicht sein“ und „Da fällt mir echt nichts mehr zu ein, was Dembele und Hakimi da machen“, heißt es in den sozialen Netzwerken unter anderem von den BVB-Fans.

Während PSG um Superstar Kylian Mbappe vom Champions-League-Erfolg nur träumen kann, wird Borussia Dortmund am 1. Juni im Wembley-Stadion alles dafür geben, um den Henkelpott zu gewinnen.