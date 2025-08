Tragödie bei Oasis-Konzert: Fan stirbt nach Sturz von Tribüne

Es sollte ein Abend voller Emotionen und Nostalgie werden. Nach 16 Jahren standen Liam und Noel Gallagher wieder gemeinsam auf der Bühne. Oasis live im Wembley-Stadion, für viele Fans ein wahrgewordener Traum. Doch dieser Traum endete für einen Konzertbesucher tödlich.

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, kam es beim Konzert am Samstag (2. August) zu einem tragischen Unfall: Ein Mann, Mitte 40, stürzte von der oberen Tribüne rund 52 Meter in die Tiefe. Augenzeugen berichten von einem Moment des Schocks.

Oasis: Augenzeuge ist schockiert

Eine Besucherin, die das Drama von einer unteren Tribüne aus miterlebte, schildert laut dem Boulevard-Blatt: „Auf den ersten Blick dachte ich, es sei ein Mantel, der von der oberen Tribüne gefallen war, aber dann sah ich den Mann auf dem Betonboden liegen. Es war schrecklich anzusehen.“ Die Polizei wurde um 22:19 Uhr alarmiert. Wenige Minuten später waren Einsatzkräfte vor Ort.

Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet und rufen Zeugen – vor allem jene mit möglichen Handyvideos – auf, sich zu melden. Noch ist nicht bekannt, ob es sich um einen Unfall oder möglicherweise um einen medizinischen Notfall handelte.

Einen Tag nach dem Vorfall äußerte sich die Band öffentlich: „Wir sind schockiert und unendlich traurig über den tragischen Tod eines Fans. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.“

Trotz des tragischen Zwischenfalls fand das geplante Folgekonzert am Sonntagabend (3. August) statt. Die Reunion-Tour der Gallaghers mit 41 Konzerten rund um den Globus geht weiter. In Deutschland werden Oasis allerdings nicht auftreten.