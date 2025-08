Sorge bei den Royals: Wie steht es um Königin Margrethe von Dänemark?

Am 20. Juli präsentierten sich Königin Margrethe von Dänemark und ihre Schwester Prinzessin Benedikte bei der traditionellen Parade in Graasten. Die Royals nahmen wie jedes Jahr an der Veranstaltung auf Schloss Graasten teil, wo die königliche Familie ihre Sommerzeit verbringt. Doch ein Moment überschattete die Feierlichkeiten.

Während Margrethe einer Reiterin die Hand schütteln wollte, geriet sie plötzlich ins Wanken. Ohne ihren sonst üblichen Gehstock wirkte sie unsicher. „Bild“ berichtete, dass ihre Schwester Benedikte sofort reagierte und ihr zur Hilfe eilte. Viele Anwesende beobachteten die Szene mit Sorge.

Sorge um die Royals nimmt zu

Ein Video der Szene verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und erreichte über eine halbe Million Aufrufe. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Fans äußerten ihre Besorgnis, einige vermuteten Probleme mit dem Becken der 85-Jährigen. Kommentare zeigten: Die Anteilnahme an den Royals bleibt groß.

Trotz ihrer herzlichen Ausstrahlung rückt Margrethes Gesundheit seit ihrem Rücktritt stärker in den Fokus. Laut einer Royal-Expertin habe ihr körperlicher Zustand in den vergangenen Monaten sichtbar nachgelassen. Auch frühere gesundheitliche Probleme sind dokumentiert und werfen Fragen zur Zukunft der ehemaligen Monarchin auf.

Gesundheitliche Herausforderungen bei Royals im Alter

Die Royals genießen große Bewunderung – besonders Margrethe gilt für viele als Symbol für Stärke. Umso mehr berühren Momente wie dieser die Öffentlichkeit. Die Sorge um sie ist Ausdruck tiefen Respekts. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihr Zustand entwickelt und ob sie künftig wieder auf Hilfsmittel zurückgreifen wird.

Die Szene zeigt eindrücklich, wie eng viele Menschen mit ihren Royals verbunden sind. Gesundheitliche Rückschläge erinnern daran, dass auch Königinnen verletzlich sein können.

