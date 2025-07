Tourstart! Oasis-Comeback sorgt für Ausnahmezustand – „Gewaltig“

Es ist das Konzert, auf das Fans seit 5.795 Tagen warten, als Oasis am Freitagabend (3. Juli) ihre Wiedervereinigungstour im Principality Stadium in Cardiff starten. Die Woche über waren Soundchecks zu hören, bei denen Songs wie „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“ gespielt wurden. Noel Gallagher sagte: „Es klingt gewaltig. Das ist es, jetzt gibt es kein Zurück mehr.“

Oasis: Mit Spannung erwartete Reunion-Tour

Die Oasis Live ’25-Tour ist der größte Konzertstart in Großbritannien und Irland. Über 10 Millionen Fans aus 158 Ländern wollten Tickets. Letztlich wurden laut „BBC.com“ 900.000 Karten verkauft. Ein Ausnahmezustand. Die Begeisterung für Oasis ist riesig, auch wenn Diskussionen um die plötzliche Preiserhöhung für Kritik sorgten.

Die ursprünglichen Ticketpreise von £135 wurden auf Ticketmaster für £355 neu ausgeschrieben. Die Competition and Markets Authority (CMA) untersuchte den Vorfall und rügte die Praktiken. Sie forderte Ticketmaster auf, in Zukunft transparenter zu arbeiten, was das Unternehmen „begrüßte“. Trotz des Preisdeals bleibt die Vorfreude auf Oasis ungebrochen.

Oasis begeistert mit neuem Elan

Für Fans aus aller Welt, darunter Spanien, Kenia und Japan, ist die Tour von Oasis ein besonderes Erlebnis. Ein Fan sagte laut „BBC.com„: „Für mich steht Oasis für einen überwältigenden Optimismus, jung zu sein und Musik zu lieben.“ Die Begeisterung, die diese Reunion-Tour erzeugt, zeigt die zeitlose Bedeutung der Band.

Die riesige Nachfrage und die Rückkehr von Oasis beweisen, welche Bedeutung die Musik der Band nach all den Jahren hat. Emotional und musikalisch setzen Oasis mit der Live ’25-Tour ein Zeichen, das Fans auf der ganzen Welt erleben möchten. Ihre Reise bleibt ein spannendes Highlight im Musikjahr.

