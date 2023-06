Mit Ramy Bensebaini hat Borussia Dortmund bereits einen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Doch dabei wird es nicht bleiben. Sportdirektor Sebastian Kehl soll bereits an einigen Transfers arbeiten, damit der Kader weiter konkurrenzfähig bleibt.

Nun könnte es wohl schneller gehen, als so mancher Fan gedacht hat. Borussia Dortmund wird wohl schon bald den nächsten Neuzugang präsentieren.

Borussia Dortmund: Transfer vor Abschluss

Sein Name stand in den vergangenen Wochen oft in den Schlagzeilen, denn Borussia Dortmund will ihn unbedingt haben: Felix Nmecha. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll vor allem Cheftrainer Edin Terzic ein großer Fan des Nationalspielers vom VfL Wolfsburg sein. Die „Bild“ berichtet nun, dass ein Wechsel auf der Zielgeraden stehe.

Nmecha soll wohl auch Angebote aus der Premier League von Newcastle und Manchester United bekommen haben. Doch der Mittelfeldspieler favorisiere eher einen Wechsel zum BVB. Für den 24-Jährigen wird Dortmund wohl eine Ablöse wischen 15 und 20 Millionen Euro an die Wolfsburger zahlen.

Der gebürtige Hamburger bestritt für den VfL in der vergangenen Saison 32 Spiele, erzielte dabei drei Tore und legte sechs weitere auf. Am 28. März debütierte er zudem für die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien (2:3). Für die jüngsten Länderspiele wurde er allerdings nicht nominiert.

Aufregung um Nmecha-Aussagen

Doch nicht viele Fans von Borussia Dortmund werden begeistert über die Nmecha-Verpflichtung sein. Grund dafür sind einige queerfeindliche Postings in der Vergangenheit, die Nmecha absetzte. Ein großer Teil der BVB-Fanszene will ihn nicht im Dortmunder Trikot spielen sehen.

Was waren das für Postings? Im Pride-Month Juni postete er ein Foto, in dem er die Pride-Bewegung mit Teufelsanbetern gleichsetzt. Und Anfang des Jahres teilte er ein Video des rechtspopulistische amerikanische Kommentator Matt Walsh, der sich immer wieder transfeindlich äußert.

Vor einigen Tagen hatte sich Nmecha zu den Vorwürfen geäußert und sich gewehrt. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und dem Stuttgarter Josha Vagnoman, der dabei ein Trikot mit einem Regenbogen trägt. „Auf meiner bisherigen Fußballreise habe ich Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Ethnien und Überzeugungen getroffen. Es ist wichtig, dass ich klar mache, dass ich wirklich ALLE Menschen liebe und niemanden diskriminiere“, schreibt Nmecha.