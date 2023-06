Um einen passenden Ersatz für Jude Bellingham zu finden, wird sich Borussia Dortmund wohl noch etwas Zeit lassen. Denn der Nachfolger soll genauso, wenn nicht sogar besser als der britische Superstar sein, der zu Real Madrid wechselte. Kandidaten gibt es genügend. Wer es am Ende wird, zeigt sich wohl schon in den kommenden Wochen.

Auf der Suche sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund jetzt auf ein Mega-Talent gestoßen, das keinen Bock mehr auf seinen Klub hat. Doch der BVB muss sich gegen eine Menge Konkurrenten durchsetzen, um den Zuschlag zu bekommen.

Borussia Dortmund: Juwel will einfach weg

Wenn Transfer-Guru Fabrizio Romano Transfer-Gerüchte veröffentlicht, horchen viele Fußballfans auf. Dieses Mal ist auch Borussia Dortmund wieder dabei. Der Italiener berichtet nämlich, dass der BVB sich bei der PSV Eindhoven über Top-Talent Xavi Simons erkundigt hat. Der 20-Jährige steht zwar beim niederländischen Top-Klub unter Vertrag, doch sein Ex-Klub PSG hat eine Rückkauf-Klausel in Höhe von nur sechs Millionen Euro.

Davon werden die Pariser Gebrauch machen. Das Problem: Simons will nicht zu PSG zurück. Für PSG dennoch kein Grund, ihn zurückzuholen. Stattdessen soll er dann weiterverkauft werden. 30 Millionen Euro Ablöse stehen dabei im Raum.

Interessenten gibt es viele. Demnach wollen neben den Schwarzgelben auch Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham und RB Leipzig das Mega-Juwel.

Bekommt der BVB den Zuschlag?

Simons, der erst seit dem vergangenen Jahr in Eindhoven spielt, wurde auf Anhieb zum Stammspieler. In 48 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Er schaffte den Sprung in Hollands WM-Kader (ein Kurzeinsatz) und ist seit diesem Jahr in der Startformation der Elftal. Vieles erinnert an Jude Bellingham, der ebenfalls in jungen Jahren bei Borussia Dortmund zum absoluten Top-Star wurde.

Xavi Simons ist heiß begehrt und bald beim BVB? Foto: IMAGO/ANP

Nun könnte eben Simons den Platz beim BVB für Bellingham übernehmen. Eine Entscheidung trifft aber nur das Wunderkind, wie Fabrizio Romano erklärt. „Die endgültige Entscheidung trifft ALLEIN der Spieler.“ Heißt: Simons kann sich seinen künftigen Klub aussuchen. Dabei stehen das Projekt und seine persönliche Entwicklung im Vordergrund.

Was für Dortmund spricht: Viele Talente schafften bereits den Sprung zur Weltklasse beim BVB. Ob Simons auch einer dieser Talente wird?