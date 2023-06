Viel tut sich bei Borussia Dortmund noch nicht. Bereits jetzt ist auf dem (offiziell noch geschlossenen) Transfermarkt einiges los. Die Schwarz-Gelben haben trotz aller Gerüchte bisher aber nur einen neuen Spieler vorgestellt.

Einig ist man sich, dass neben Edson Alvarez auch Ivan Fresneda definitiv kommen soll. Doch jetzt schaltet sich im Poker um den Spanier ein Schwergewicht ein. Bei Borussia Dortmund schrillen die Alarmglocken.

Borussia Dortmund lässt Fans zappeln

Fresneda und der BVB – bereits im Winter warteten die Fans darauf, dass Dortmund den Transfer endlich verkündet. Der Rechtsverteidiger gilt als eines der größten spanischen Talente. Zahlreiche Klubs jagen den 18-Jährigen – auch, weil seine Ausstiegsklausel mit 20 Millionen Euro preiswert ist.

Bisher schien die Borussia in der Pole Position zu liegen, doch die Einigung zwischen allen Seiten zieht sich kaugummiartig in die Länge. Das macht die Anhänger von Borussia Dortmund nervös. Und jetzt prescht sogar ein anderer Top-Verein vor!

Treffen mit Beraterteam

Wie „Marca“ berichtet, soll der FC Barcelona Schritte unternommen haben, um das Management des begehrten Spielers zu kontaktieren. Demnach hätten sich Vertreter beider Seiten bereits getroffen. Platzt dadurch der nächste Wunschtransfer von Borussia Dortmund?

Bereits Enzo Le Fee bekam man nicht aus Frankreich los und auch Alvarez (Ajax Amsterdam) hängt noch in der Warteschleife. Und für einen spanischen Junioren-Nationalspieler ist der dortige Meister Barcelona sicher nicht die schlechteste Adresse.

Borussia Dortmund: DAS beruhigt den BVB

Allerdings gibt es einen weiteren Bericht, der für etwas Beruhigung sorgt. „Mundo Deportivo“ bestätigt zwar das Treffen, schreibt jedoch, dass Fresneda nicht die höchste Priorität genieße.

In Sicherheit wiegen sollte sich Borussia Dortmund trotzdem nicht, denn wer weiß, was bei dem Treffen alles be- und versprochen wurde. Sportdirektor Sebastian Kehl sollte weiterhin aufs Gaspedal drücken, sonst droht der nächste Transfer zu platzen.