Borussia Dortmund: Bittere Wende! Sicher geglaubter Transfer droht nun plötzlich zu scheitern

Nach der Verpflichtung von Ramy Bensebaini ist es bei Borussia Dortmund wieder etwas stiller geworden. Während die Fans sicherlich auf den ein oder anderen weiteren Transfer gewartet haben, droht jetzt ein schon sicher geglaubter Wechsel zu scheitern.

Es würde sich wiederholen. Denn bereits im Winter war Borussia Dortmund an ihm dran, hatte sich eigentlich auch schon mit dem Team geeinigt. Am Ende platzte der Transfer doch noch. Nun drohte den Schwarzgelben wohl ein bitteres Deja-vu.

Borussia Dortmund: Transfer droht zu scheitern

Er wechselt nicht zu Borussia Dortmund, er wird sich doch dem BVB anschließen und nun wird wohl endgültig nichts aus einem Transfer. Schon seit dem vergangenen Winter arbeitet Sportdirektor Sebastian Kehl an einer Verpflichtung von Ivan Fresneda. Eigentlich war alles schon geklärt, doch nun gibt es die bittere Wende.

Auch interessant: BVB-Star feiert Mega-Erfolg – doch jetzt gibt es große Sorgen um ihn

Der Wechsel des spanischen Außenverteidigers droht nämlich zu scheitern, berichtet die „Bild“. So soll Fresnedas Klub Real Valladolid auf die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen beharren, die bei 20 Millionen Euro liegen soll. Eine Summe, die der BVB nicht zahlen möchte.

Vielmehr wollen die Schwarzgelben die Summe nach unten drücken, was Valladolid überhaupt nicht passt.

Weitere Interessenten für Fresneda

Neben Borussia Dortmund sollen noch 30 (!) andere Vereine an Fresneda interessiert sein. Ein weiterer heißer Kandidat ist der FC Arsenal, der sich ebenfalls seit mehreren Monaten um den 18-Jährigen bemüht. Sollte sich der Ruhrpott-Klub also doch gegen einen Fresneda-Deal entscheiden, wechselt das Talent vermutlich in die Premier League. Währenddessen ist ein Verbleib beim spanischen Erstliga-Absteiger ausgeschlossen, auch wenn er noch einen Vertrag bis 2025 hat.

Währenddessen arbeitet der BVB gerade an einem anderen Problem. Der Kader ist aktuell zu aufgebläht, sieben Außenverteidiger stünden Cheftrainer Edin Terzic zur Verfügung. Neues Personal soll es erst geben, wenn Spieler im Gegenzug den Klub verlassen.

Mehr News für dich:

Dafür stehen gleich BVB-Profis auf der Streichliste. Giovanni Reyna, Nico Schulz, Thomas Meunier und Thorgan Hazard sind die Kandidaten, mit denen der Vizemeister nicht mehr plane.