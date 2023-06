Borussia Dortmund: BVB-Star feiert Mega-Erfolg – doch jetzt gibt es große Sorgen um ihn

Die Saison 2022/23 verlief für Borussia Dortmund alles andere als glücklich. Ausgerechnet am letzten Bundesliga-Spieltag verspielten die Schwarzgelben die Meisterschaft und damit auch den Titel. Viele Nationalspieler konnten sich immerhin mit Länderspielen ein wenig ablenken.

So auch Giovanni Reyna. Der Mittelfeldspieler schaffte jetzt etwas im US-Trikot, was ihm mit Borussia Dortmund nicht gelang: ein Titel-Erfolg. Doch die Freude hielt nicht lang. Jetzt gibt es große Sorgen um den Youngster.

Borussia Dortmund: BVB-Star feiert Mega-Erfolg

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar gab es noch ordentlich Aufregung um den Profi von Borussia Dortmund. Dort bekam Reyna kaum Spielzeit, zeigte aber jetzt, wie wichtig er für die US-Nationalmannschaft ist. Im Finale der Nations League des Verbands CONCACAF setzte sich der Titelverteidiger gegen Kanada mit 2:0 durch.

Reyna, der mit dem BVB eine mehr als nur durchwachsene Saison spielte (nur vier Startelf-Einsätze), war der Mann des Spiels. Der 20-Jährige bereitete das 1:0 per Eckball vor. Der ehemalige Bundesliga-Profi Chris Richards von Crystal Palace köpfte in der 12. Minute zur Führung ein.

In der 34. Minute spielte der BVB-Star mustergültig auf Florian Balogun, der auf 2:0 erhöhte. Für die Amerikaner lief alles nach Plan. Ein überragender Reyna blühte immer mehr auf. Ausgerechnet in der 4. Minute der Nachspielzeit gab es aber dann eine Schrecksekunde.

Sorge um Reyna

Der Star von Borussia Dortmund wurde von Richi Laryea hart gefoult, musste dann zur Pause mit Knöchelproblemen raus. Es ist bereits die vierte Verletzung in der laufenden Saison für den talentierten Mittelfeldspieler. Trotzdem hat er mit seiner starken Leistung die USA zum Erfolg.

Reyna jubelt über Titelerfolg mit der US-Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Agencia-MexSport

Wie schlimm die Verletzung ist, ist bislang noch unklar. Was Hoffnung macht: Bei der Pokalübergabe machte er einen guten Eindruck, sein Knöchel war aber bandagiert. Auch der BVB wird ganz genau hinschauen, schließlich will Cheftrainer Edin Terzic jeden Spieler zum Trainingsauftakt am 5. Juli fit sehen. Reyna wäre ohnehin aufgrund der Länderspiele, genauso wie die anderen Nationalspieler, aber erst wenig später dazugestoßen.