Borussia Dortmund: City-Juwel offen für Bundesliga-Wechsel – BVB eine Option?

Borussia Dortmund ist weit über die Grenzen Deutschlands für die gute Arbeit mit jungen Talenten bekannt. Beispiele wie Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho zeigen, dass Schwarz-Gelb aus rohen Diamanten absolute Weltstars formt. Namen wie diese fungieren auch als Vorbild für mögliche Neuzugänge, die den Weg von Bellingham, Sancho und Co. gehen wollen.

Einer dieser Kandidaten könnte Cole Palmer sein. Der 21-Jährige gewann kürzlich die Champions League. Dennoch konnte er sich bei Manchester City bislang nicht durchsetzen. Nun strebt Palmer wohl einen Wechsel in die Bundesliga an. Sein Weg könnte so auch zu Borussia Dortmund führen.

Borussia Dortmund: Schwarz-Gelb statt Himmelblau?

Der Champions League-Titel mit Manchester City war für Palmer zweifelsohne der bislang größte Moment in seiner Karriere. Er ist in Manchester geboren, City sein Herzens- und Jugendklub. Dennoch scheint es den Briten vorerst aus seiner Heimat wegzuziehen. Denn bei den Citizens ist die Konkurrenz zu groß, die Entwicklungsmöglichkeiten deshalb begrenzt. In der vergangenen Saison kam er zwar in 25-Mal zum Einsatz, oft waren es jedoch nur Kurzeinsätze.

Deshalb würde Palmer gerne wechseln und sich bei einer Leihe weiterhin präsentieren zu können. Dass der 21-Jährige über ein großes Potenzial verfügt, ist kein Geheimnis mehr. Um dies voll ausschöpfen zu können, braucht er jedoch genügend Spielzeit. Die möchte er sich laut mehreren Medien in der Bundesliga holen. Wieso genau Deutschland? Weil er weiß, wie sich seine Landsleute Bellingham oder Sancho in der Bundesliga entwickelt haben.

++ Borussia Dortmund nimmt Ex-Schalke-Star ins Visier – doch der könnte ganz schön teuer werden ++

Diesen Vorbildern möchte er nun wohl folgen. So könnte natürlich auch der BVB ein ernsthafter Kandidat werden. Schließlich wissen die Westfalen, wie sie mit englischen Top-Talenten umgehen müssen. Dazu pflegen die Borussen-Bosse auch ein gutes Verhältnis zu City. Ein großer Knackpunkt würde aber wohl die Art des Transfers sein. Palmer und City streben eine Leihe ohne Option an. Dies geht man in Dortmund nur äußerst ungern ein.

RB Leipzig mit großem Interesse

Kürzlich wurde berichtet, dass gleich mehrere Top-Klubs aus Deutschland an Palmer interessiert seien. Der einzige Verein, der namentlich genannt wurde, ist RB Leipzig. Laut mehreren Medienberichten sollen die Sachsen sogar schon bei City angeklopft haben. Doch auch hier das große Problem: Ähnlich wie der BVB wird auch RB eine Leihe ohne Kaufoption kaum eingehen. So bleibt fraglich, ob ein Transfer überhaupt zustande kommen würde.

Weitere News:

Bis es zu einer Entscheidung bei dieser Personalie kommt, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Der offensive Mittelfeldspieler wird mit der U21-Nationalmannschaft Englands um den EM-Titel kämpfen. Erst nach dem Turnier werden Gespräche bezüglich eines Wechsels intensiviert, berichtet „The Athletic“.