Borussia Dortmund droht heftiger Verlust – diese Zahlen sind schwindelerregend

Bei Borussia Dortmund rumort es. Zwar lässt es der Verein auf dem Transfermarkt noch ruhig angehen, doch das könnte sich bald ändern. Nach Zugängen wird täglich gefahndet. Und auch auf der Abgangsseite könnte sich einiges tun.

Dabei schreckt Borussia Dortmund auf nicht vor krassen Verlusten zurück – im Gegenteil. Um einige Ladenhüter loszuwerden, ist der Klub offenbar sogar bereit, sie für wenig oder gar kein Geld ziehen zu lassen!

Borussia Dortmund: Quartett vor Abschied?

Laut der „Sport Bild“ soll ein Quartett vor dem Abschied stehen. Drei der Namen sind allerdings wenig verwunderlich. Dass Nico Schulz, Thorgan Hazard oder Thomas Meunier noch eine Zukunft im schwarz-gelben Trikot haben, daran hatte ohnehin niemand geglaubt.

++ Trainer-Hammer sorgt bei BVB-Star für Ernüchterung ++

Neu auf der Liste ist der Name von Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner galt einst als Mega-Talent, das durch viele Verletzungen immer wieder ausgebremst wurde. Mittlerweile scheinen die Bosse von Borussia Dortmund aber genug davon zu haben und wollen nicht mehr auf Besserung warten (hier mehr erfahren).

Diese Preise ruft der BVB auf

Jetzt geht es darum, zu welchem Preis der BVB seine Spieler ziehen lassen will. Und schnell wird deutlich: Borussia Dortmund ist bereit, ein sattes Transferminus zu akzeptieren. Nico Schulz (einst für 25,5 Millionen Euro gekommen) steht schon länger auf der Abschlussliste, dürfte den Klub offenbar sogar ohne Gegenleistung verlassen!

Für Hazard (ebenfalls 25,5 Millionen Euro Ablöse) soll es immerhin noch zwei Millionen geben, für Meunier (ablösefrei aus Paris) fünf. Einzig in Reyna wittert man noch ein dickes Geschäft von knapp 20 Millionen Euro.

Borussia Dortmund: So groß ist der Verlust

Für vier Spieler rechnet der BVB also mit gerade mal 27 Millionen Euro Einnahmen. Dem entgegen stehen die Ausgaben von 51 Millionen Euro für diese Spieler – und die teils hohen Gehälter, die Dortmund lange zahlte noch nicht einbegriffen.

Ob die Spieler tatsächlich gehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Bei Borussia Dortmund wird so oder so noch einiges in diesem Sommer passieren.